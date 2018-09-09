«Единоросс» Владимир Васильев был избран главой Дагестана. Голосовали депутаты парламента
Васильев с октября прошлого года был временно исполняющим обязанности губернатора. Ему 69 лет, и на данный момент он является самым возрастным главой региона. А самым молодым стал 30-летний Дмитрий Артюхов, который сегодня – так же депутатами парламента — был избран руководителем Ямало-Ненецкого автономного округа.
Комментарии3
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neyexo 09 сентября 2018 | 12:35
Народу спокойнее, если голосует парламент. Там люди умные, не подведут.
timbuktu 09 сентября 2018 | 12:43
вот,наглядное свидетельство о пользе повышения пенсионного возраста - 69 лет.а жизнь только начинается! )))
timbuktu 09 сентября 2018 | 12:46
господин васильев - человек старой закалки: его ,как егора крида,никто в махачкале изнасиловать не хочет