«Единоросс» Владимир Васильев был избран главой Дагестана. Голосовали депутаты парламента

Васильев с октября прошлого года был временно исполняющим обязанности губернатора. Ему 69 лет, и на данный момент он является самым возрастным главой региона. А самым молодым стал 30-летний Дмитрий Артюхов, который сегодня – так же депутатами парламента — был избран руководителем Ямало-Ненецкого автономного округа.