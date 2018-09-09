Явка избирателей на выборах мэра Москвы на 10:00 мск составила 2,61%
Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Всего в Москве 7,2 млн избирателей. На выборах мэра Москвы открыто 3 808 избирательных участков, из них 209 расположены за пределами города — в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях
Комментарии2
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dunai10 09 сентября 2018 | 12:41
Так сейчас в Москве уже 12ч. 40 мин. Где явка на полдень?
polsan 09 сентября 2018 | 12:47
dunai10: Явка будет ещё выше, что тут говорить! ) В Москве поднят порог минимальной пенсии, плюс все московские льготы надо уесть! ) За такую, простите, мзду, малообеспеченные москвичи проголосуют за Собянина, даже не задумываясь.