Явка избирателей на выборах мэра Москвы на 10:00 мск составила 2,61%

Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Всего в Москве 7,2 млн избирателей. На выборах мэра Москвы открыто 3 808 избирательных участков, из них 209 расположены за пределами города — в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях