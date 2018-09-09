Видео вброса бюллетеней на одном из избирательных участков в Москве оказалось сфальсифицированным. Это сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы Алексей Венедиктов. По его словам, на видео председатель избирательного участка встает и вбрасывает в урну пакет. При этом утверждается, что это произошло на участке № 2342. Однако, отметил Венедиктов, на этом участке другое расположение столов и другая организация пространства. Кто-то намеренно поставил московский титр, — сказал глава штаба. Где и когда произошло нарушение, которое попало на видео, не уточняется. Венедиктов добавил, что на трех избирательных участках нет наблюдателей от кандидатов в мэры.