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12:31, 09 сентября 2018

Видео вброса бюллетеней на одном из избирательных участков в Москве оказалось сфальсифицированным

Видео вброса бюллетеней на одном из избирательных участков в Москве оказалось сфальсифицированным. Это сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы Алексей Венедиктов. По его словам, на видео председатель избирательного участка встает и вбрасывает в урну пакет. При этом утверждается, что это произошло на участке № 2342. Однако, отметил Венедиктов, на этом участке другое расположение столов и другая организация пространства. Кто-то намеренно поставил московский титр, — сказал глава штаба. Где и когда произошло нарушение, которое попало на видео, не уточняется. Венедиктов добавил, что на трех избирательных участках нет наблюдателей от кандидатов в мэры.

Комментарии

5

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eternity88 09 сентября 2018 | 12:39

Странная новость. Никто не установил распространителя фейка???

haldey 09 сентября 2018 | 12:45

eternity88: Вы не верите Венедиктову? Что Вы тут делаете? Как можно не верить ВЕНЕДИКТОВУ на ЕГО ПОЛЯНКЕ? Вы что, берега попутали, а Вам не кажется, что Вы "много кушать" в смысле зажрались?
Что бы Вам втюхать 10% лжи, 90% должно быть правдой. Но на Эхо не заморачиваются, и процентное соотношение обратное))) Но 10% правды и то Вас не устраивает))) Вам подавай 100% откровенной ЛЖИ? Так это и есть Геббельсовская пропаганда)))

polsan 09 сентября 2018 | 12:40

Молодец ААВ, глаз алмаз! ))

edyunia 09 сентября 2018 | 12:41

Венедиктов, кино тебе кто предоставил? Или ты уже начал операцию прикрытия?

bugbugbug 09 сентября 2018 | 12:42

Типичная тактика путинских пропагандонов: наплодить десятки фейков, чтобы настоящие нарушения тоже выглядели как сфабрикованная подделка.

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