В Новосибирске сотрудники Росгвардии применили дубинки против недовольных повышением пенсионного возраста

Как сообщает сайт «Тайга-Инфо», среди пострадавших оказался его корреспондент. Полиция преградила путь участникам несогласованной акции, которые направились к центральному РОВД. Туда был доставлен задержанный утром местный координатор штаба Навального и глава Либертарианской партии Сергей Бойко. По сведениям сайта «ОВД-Инфо», в Хабаровске были задержаны 12 человек. Столько же – в Томске, с том числе, 6 несовершеннолетних. В Омске в полицию доставили 14 задержанных. Акции против пенсионной реформы намечены сегодня почти в 80-ти городах, в том числе и в Москве. Почти везде они не согласованы.