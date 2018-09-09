В Новосибирске сотрудники Росгвардии применили дубинки против недовольных повышением пенсионного возраста
Как сообщает сайт «Тайга-Инфо», среди пострадавших оказался его корреспондент. Полиция преградила путь участникам несогласованной акции, которые направились к центральному РОВД. Туда был доставлен задержанный утром местный координатор штаба Навального и глава Либертарианской партии Сергей Бойко. По сведениям сайта «ОВД-Инфо», в Хабаровске были задержаны 12 человек. Столько же – в Томске, с том числе, 6 несовершеннолетних. В Омске в полицию доставили 14 задержанных. Акции против пенсионной реформы намечены сегодня почти в 80-ти городах, в том числе и в Москве. Почти везде они не согласованы.
Комментарии15
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danko1 09 сентября 2018 | 12:34
Рабам велено молчать.
А эти посмели ослушаться, не желая в рабстве жить у подлых господ.
traxau_okurka 09 сентября 2018 | 12:34
danko1: Что мне нравится в товарище Путине, он может не моргая смотреть в глаза человеку,
держа при этом руки по локоть в его карманах.
1. Мы преодолели последствия ужасных 90-х
2. У нас устойчиво растет экономика
3. Финансы стабильны, резервы велики
4. Государство всемерно заботится о социальной поддержке людей
Это были 4 главных причины, по которым, согласно Путину, денег больше нет даже на нищенские пенсии.
danko1 09 сентября 2018 | 12:42
traxau_okurka: Глаза не моргают, только щурится.
Но до чего лживая мимика ботоксной морды при этом и какая омерзительная растяжка тоненьких губ в усмешке, что не надо быть Станиславским, чтобы сказать "не верю".
tvitov66 09 сентября 2018 | 12:52
danko1: до мудрого нацЛидера (большая Л а не П - не ПОПУтать!) сегодня больше миллиона полицаев и почти лям нацгвардейцев, Сегодня рубь падает, а завтра ему эту прорву еще прокормить предстоит ... даже интересно ротенберги, ковальчуки и пр.гангрены поделятся из заработанного честным многолетним трудом воровства из бюджета или свалят, оставив могучего Вову наедине с голодным народом, обворованными пенсионерами и недокормленными силовиками?
ansata 09 сентября 2018 | 12:39
danko1: Вся эта "радость" до первой крови, с той или иной стороны. При чем ни где то в околотке, а на улице, при таких вот силовых разгонах.
sokal123 09 сентября 2018 | 12:37
Как они посмели быть недовольными повышением пенсионного возраста ? Самый "человечный человек "- пахан ,и тот недоволен ,хотя он и повышает этот возраст.
kryimzdick 09 сентября 2018 | 12:39
К чему рабам дары свободы, действительно
j_partizan 09 сентября 2018 | 12:40
Получили дубинкой, удовлетворились и пошли голосовать за местного бандюка из ЕР.
chapter_2 09 сентября 2018 | 12:44
Священники РПЦ хорошо знают, что нет людей более преданных православию, чем сотрудники Росгвардии.
tvitov66 09 сентября 2018 | 12:55
chapter_2: поправочка - чем СЫТЫЕ сотрудники Росгвардии! При мудрой внешней политике нашего нацЛидера и мудрых экономистах из правительства и ЦБ завтра сотрудники Росгвардии и полицаи будут уже не на столько сытыми ...
koltak76_ 09 сентября 2018 | 12:47
Вот вам, дорогие россияне, дубинками по голове и повышение пенсионного возраста.
Спасибо, что проголосовали за меня! Скоро я вас вообще в бараний рог загну.
Будете землю жрать, за еду работать. И вообще, готовьтесь к великой освободительной войне!
sadda 09 сентября 2018 | 12:49
Те кто пойдут на пенсию в 45 лет, избивают тех кто будет работать до 65. Путинская Россия.
vlabumur 09 сентября 2018 | 12:49
Наконец сформулирована русская национальная идея. Звучит она так:
"Дожить бы до пенсии".
koltak76_ 09 сентября 2018 | 12:51
Прошения телами надо выкладывать!
На митинги только с иконой вошдя ходить!
И тогда, может быть, вас не будут сильно бить сапогами при задержании.
Да, и не упоминайте слово Конституция, за это могут привлечь, как за экстремизм.
kryimzdick 09 сентября 2018 | 12:55
Чилавееек проходит как хозяин необъятной родины своей.