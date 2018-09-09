30-летний Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа

Он стал самым молодым главой региона в России. До этого с 2016 года он был заместителем губернатора, а в мае был назначен временно исполняющим обязанности губернатора.

Голосование прошло в региональном парламенте. Депутаты выберут руководителей субъектов еще в трех регионах: Дагестане, Ингушетии и в Ненецком автономном округе.