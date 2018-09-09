30-летний Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа
Он стал самым молодым главой региона в России. До этого с 2016 года он был заместителем губернатора, а в мае был назначен временно исполняющим обязанности губернатора.
Голосование прошло в региональном парламенте. Депутаты выберут руководителей субъектов еще в трех регионах: Дагестане, Ингушетии и в Ненецком автономном округе.
Комментарии18
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danko1 09 сентября 2018 | 12:12
А чей сынок, племянник или крестник этот Артюхов?
novyrusich 09 сентября 2018 | 12:17
danko1: Наследники вступают во власть
Отец — первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.
zemljanka 09 сентября 2018 | 12:21
novyrusich: Не Евсюков?
kindman_a 09 сентября 2018 | 12:26
В 30 лет - губернатор???
Опять с багровой харей, распухшей от Метаксы и хамона???
danko1 09 сентября 2018 | 12:24
novyrusich: Так Патрушев в своей статье назвал правящий класс неодворянами.
Вот и передают власть по наследству.
Совсем обнаглели при молчании покорных рабов.
kryimzdick 09 сентября 2018 | 12:34
danko1: ямало-нененцы это заслужили
polsan 09 сентября 2018 | 12:37
novyrusich: Удивительно, что ему не нашлось место в полном смысле слова потеплее. ))) Не каждый захочет жить в таких климатических условиях, а многие просто "с катушек слетят" через полгодика - год. )) Пусть трудится, не зря же он доучился до МВА в Сингапурском университете. Пусть он и мажор, как он нём говорят, но всё ж, справедливости ради - не Москва и не Питер ему достались! ))
novyrusich 09 сентября 2018 | 12:17
danko1: Наследники вступают во власть
Отец — первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.
ross1930 09 сентября 2018 | 12:17
danko1: Бабуля, а че вы такая завистливая?
balamuto 09 сентября 2018 | 12:27
ross1930: Внучок, а че ты такой лизоблюдный?
danko1 09 сентября 2018 | 12:30
balamuto: Так он не только лизоблюдный, но и сам завистливый.
Я таких "удачливых" презираю и жалею, что они жизнь свою реальную променяли на жизнь нелюдей в роскоши, неся горе людям.
yralez 09 сентября 2018 | 12:14
Самый молодой чекисткий генерал
zloy_sok 09 сентября 2018 | 12:14
Кому дал, что взял?
timbuktu 09 сентября 2018 | 12:22
дело не в артюхове,а в инертности избирателей,коих таковыми назвать можно только в кавычках
dunai10 09 сентября 2018 | 12:38
timbuktu: дело не в артюхове,а в инертности избирателей,коих таковыми назвать можно только в кавычках.
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Так его избрали не избиратели, а депутаты заксобрания ЯНАО.
timbuktu 09 сентября 2018 | 12:41
dunai10: даже.если и так - вы уверены,что не депутутки сделали бы иной выбор?
kryimzdick 09 сентября 2018 | 12:37
В Украине такого запихнули бы в мусорный контейнер
yralez 09 сентября 2018 | 12:53
Председатель гордумы Тюмени Дмитрий Еремеев управлял внедорожником Toyota Land Cruiser 200, который попал в ДТП в ночь на воскресенье, 24 июня, на трассе Тюмень — Курган в районе села Червишево Тюменского района. Как сообщают источники Znak.com, LC200 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, в котором было два человека. От удара Avensis загорелась и сгорела полностью. Пассажир и водитель легкого автомобиля погибли на месте.
Председатель гордумы Тюмени Дмитрий Еремеев управлял внедорожником Toyota Land Cruiser 200, который попал в ДТП в ночь на воскресенье, 24 июня, на трассе Тюмень — Курган в районе села Червишево Тюменского района. Как сообщают источники Znak.com, LC200 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, в котором было два человека. От удара Avensis загорелась и сгорела полностью. Пассажир и водитель легкого автомобиля погибли на месте.
Напомним, жена Дмитрия Еремеева Елена Еремеева 13 июня была назначена заместителем губернатора и руководителем аппарата главы региона.
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Вот почему произошел переворот.
И кстати, Еремеев крупно пострадал.......ему дали штраф 200 000 руб.
Прав не лишили.