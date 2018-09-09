В единый день голосования в ряде регионов выборы проходят с нарушениями

Об этом сообщают наблюдатели и СМИ.

Подвозы избирателей, вбросы, раздача листовок с призывом поддержать кандидатов от правящей партии. Это самые распространённые нарушения. Так в Иркутске на один из участков свозят на автобусах энергетиков из Ангарска для голосования. Кроме того по городу ездит бежевый автобус с агитацией за кандидата единоросса, рассказали в организации Голос. На выборах губернатора Ульяновской области наблюдатели зафиксировали случай вброса бюллетеней. Это произошло в одном из сёл Николаевского района. Аналогичный случай на одном из участков в Москве. Камера зафиксировала вброс бюллетеней. В Ивановской области солдатам-срочникам разрешали проголосовать несколько раз. Организованное массовое голосование военных замечено и на одном из участков в городе Гусев Калининградской области. А в Екатеринбурге по сообщениям местных СМИ избирателям раздают листовки с призывом поддержать кандидата от партии власти. За это обещают денежное вознаграждение в 800 рублей.

Центризбирком пообещал быстро реагировать на сообщения о нарушениях на выборах. В аппарате омбудсмена Татьяны Москальковой сообщили, что не получают жалоб о нарушениях в ходе выборов.