В единый день голосования в ряде регионов выборы проходят с нарушениями
Об этом сообщают наблюдатели и СМИ.
Подвозы избирателей, вбросы, раздача листовок с призывом поддержать кандидатов от правящей партии. Это самые распространённые нарушения. Так в Иркутске на один из участков свозят на автобусах энергетиков из Ангарска для голосования. Кроме того по городу ездит бежевый автобус с агитацией за кандидата единоросса, рассказали в организации Голос. На выборах губернатора Ульяновской области наблюдатели зафиксировали случай вброса бюллетеней. Это произошло в одном из сёл Николаевского района. Аналогичный случай на одном из участков в Москве. Камера зафиксировала вброс бюллетеней. В Ивановской области солдатам-срочникам разрешали проголосовать несколько раз. Организованное массовое голосование военных замечено и на одном из участков в городе Гусев Калининградской области. А в Екатеринбурге по сообщениям местных СМИ избирателям раздают листовки с призывом поддержать кандидата от партии власти. За это обещают денежное вознаграждение в 800 рублей.
Центризбирком пообещал быстро реагировать на сообщения о нарушениях на выборах. В аппарате омбудсмена Татьяны Москальковой сообщили, что не получают жалоб о нарушениях в ходе выборов.
Комментарии4
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polsan 09 сентября 2018 | 12:08
А в Екатеринбурге по сообщениям местных СМИ избирателям раздают листовки с призывом поддержать кандидата от партии власти. За это обещают денежное вознаграждение в 800 рублей.
Неужели голос избирателя ничего не стоит???
timwlad90 09 сентября 2018 | 12:19
polsan: А в Екатеринбурге по сообщениям местных СМИ избирателям раздают листовки с призывом поддержать кандидата от партии власти. За это обещают денежное вознаграждение в 800 рублей.
Неужели голос избирателя ничего не стоит???
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В оппозиции все жадные жиды.Им бы только рабовладение с покорными рабами.
По этому поводу на Украине прямо говорят,берите и требуйте деньги от всех кто пришёл агитировать,но голосуйте за кого хотите.
В общем как говорил Черчилль,мы не дурнее евреев.
Что касаемо подвозов,ну так уже объяснили по центральному телевидению,подвозят смены с предприятий где непрерывный цикл работы,а солдаты все на одну форму .
Так что надобно было затребовать метить пальцы рук и ступни ног несмываемой краской что в денежные мешки с деньгами ложат как средство помечать кто сунет свой нос не зная как отключить эту бомбу с краской.
olegleon 09 сентября 2018 | 12:18
"В Ивановской области солдатам-срочникам разрешали проголосовать несколько раз."
дебилизм. это же вскроется при простой проверке
jamba 09 сентября 2018 | 12:29
Повезло солдатам из Иванова, теперь, по 2 яйца дадут;)))))))))))))))))))))))