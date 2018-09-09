Дружинники препятствуют наблюдению на избирательном участке в Новой Москве – мундеп

На избирательном участке N 3442 в Новой Москве произошла потасовка. Она была инициирована дружинниками, препятствующими деятельности наблюдателей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, помогающая в освещении процесса выборов.

«Председатель УИКа Андрей Борисович Воробьев вызвал на участок дружинников, которые были присланы администрацией, и эти дружинники пытались вместо председателя регулировать вопрос о месте нахождения наблюдателей. В процессе этого регулирования по данным видео и свидетелей они применили силу», — сказала она.

Ю.Галямина подчеркнула, что дружинники не имеют права находиться на территории избирательного участка по федеральному закону о гарантиях избирательных прав. Тем не менее, на требование приехавшего члена территориально-избирательной комиссии удалить дружинников с участка предедатель УИКа ответил отказом.

По ее словам, конфликт удалось разрешить только после вмешательства председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексея Венедиктова. К настоящему времени дружинники покинули участок.

Ю.Галямина заметила, что при попытке выяснить, кем они были присланы, один из дружинников напал на нее, вырвал телефон и грубо обругал.

Она добавила, что вызвала полицию. Она также сообщила, что один из членов избирательной комиссии собирается зафиксировать причиненный его здоровью вред в травмпункте.

Сегодня в Москве проходят выборы мэра. В некоторых районах Новой Москвы также выбирают муниципальных депутатов.