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Эксклюзив Эха 12:03, 09 сентября 2018

Дружинники препятствуют наблюдению на избирательном участке в Новой Москве – мундеп

На избирательном участке N 3442 в Новой Москве произошла потасовка. Она была инициирована дружинниками, препятствующими деятельности наблюдателей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, помогающая в освещении процесса выборов.
«Председатель УИКа Андрей Борисович Воробьев вызвал на участок дружинников, которые были присланы администрацией, и эти дружинники пытались вместо председателя регулировать вопрос о месте нахождения наблюдателей. В процессе этого регулирования по данным видео и свидетелей они применили силу», — сказала она.
Ю.Галямина подчеркнула, что дружинники не имеют права находиться на территории избирательного участка по федеральному закону о гарантиях избирательных прав. Тем не менее, на требование приехавшего члена территориально-избирательной комиссии удалить дружинников с участка предедатель УИКа ответил отказом.
По ее словам, конфликт удалось разрешить только после вмешательства председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексея Венедиктова. К настоящему времени дружинники покинули участок.
Ю.Галямина заметила, что при попытке выяснить, кем они были присланы, один из дружинников напал на нее, вырвал телефон и грубо обругал.
Она добавила, что вызвала полицию. Она также сообщила, что один из членов избирательной комиссии собирается зафиксировать причиненный его здоровью вред в травмпункте.
Сегодня в Москве проходят выборы мэра. В некоторых районах Новой Москвы также выбирают муниципальных депутатов.

Комментарии

14

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djuga 09 сентября 2018 | 12:06

Идиоты или провокаторы?

arye_11 09 сентября 2018 | 12:09

djuga: djuga:
Дружинник в путинской России - понятие собирательное.
Включает в себя и идиота, и провокатора, и сволочь и еще много чего.

olegleon 09 сентября 2018 | 12:13

arye_11: как и наблюдатель. они же одинаковые, живут вместе, учились вместе.

sensei54 09 сентября 2018 | 12:32

olegleon: как и наблюдатель. они же одинаковые,
............................................................................................
Неужели?
А с какой целью "дружинники" начали указывать место наблюдателям? Они что, курили, пили водку, матерились?

olegleon 09 сентября 2018 | 12:53

sensei54: спроси это у них. они тебе ответят

rampa 09 сентября 2018 | 12:55

olegleon: т.е. сам не знаешь, но лишь бы написать гадость )))

sensei54 09 сентября 2018 | 12:29

arye_11: и еще много чего.
..............................................
Не упомянут местный вертухайский бомонд.

balamuto 09 сентября 2018 | 12:32

Красные повязки повязывали?
А белые колготки?

olegleon 09 сентября 2018 | 12:15

djuga: и то, и другое. ведь всем надо показать нужность своей работы. и наблюдателям, и дружинникам, и председателю УИК, и депутатше

rampa 09 сентября 2018 | 12:23

olegleon: и тебе тоже. Хоть какую чушь написать по своей "работе". ))))) Что-то тебя давно не было видно. В отпуске что ли был? Или под другим ником "трудился"?

olegleon 09 сентября 2018 | 12:27

rampa: а ты всё по себе других судишь? )))
и неужели пара дней это "давно"?

rampa 09 сентября 2018 | 12:39

olegleon: тебя я как раз по себе не сужу. Сужу по твоим коментам ))))

tomorrow_never_knows 09 сентября 2018 | 12:23

Штурмовые отряды теперь называют красивым именем дружинник...

tinon 09 сентября 2018 | 12:35

Ха! Знамо дело: дружинники для того и поставлены, чтобы мешать бесправным (см. их права!) наблюдателям!
Гораздо хуже, что 70% мест наблюдателей занято "засланными казачками", по разнорядке, молча одобряющими вбросы и карусели.

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