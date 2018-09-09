На одном из избирательных участков в Новой Москве дружинники препятствовали работе наблюдателей
Это сообщил Эху Москвы" депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. По ее словам, на участок № 3442 была вызвана полиция.
В то же время, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что информация о нападении на наблюдателей на участке № 3442 не подтвердилась. «Это чистой воды вброс, фейк», — сказала Москалькова. При этом она сослалась на председателя этого участка, — передает ТАСС.
Комментарии4
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olegleon 09 сентября 2018 | 12:09
ну и что проще чем провести расследование и или одну снять с должности, или другую за ложь?
есть список официальных наблюдателей и просто их опросить и заснять, если была драка и есть телесные повреждения. а потом кадры видеонаблюдения просмотреть
blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 12:20
Либерастическся брехня - штука известная, проплаченная. ))
zemljanka 09 сентября 2018 | 12:11
Побольше урн!
j_partizan 09 сентября 2018 | 12:35
"Это чистой воды вброс бюллетеней" - правильно сказано.