На одном из избирательных участков в Новой Москве дружинники препятствовали работе наблюдателей

Это сообщил Эху Москвы" депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. По ее словам, на участок № 3442 была вызвана полиция.

В то же время, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что информация о нападении на наблюдателей на участке № 3442 не подтвердилась. «Это чистой воды вброс, фейк», — сказала Москалькова. При этом она сослалась на председателя этого участка, — передает ТАСС.