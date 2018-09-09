В Сибири проходят акции против пенсионной реформы, несмотря на задержания активистов
В преддверии акций против пенсионной реформы в отделы полиции были доставлены более 50 человек
ПЛЕНКА
Менее часа назад полицейские задержали координатора штаба Навального в Томске, до этого – руководителя и сотрудника регионального отделения в Кемерове, еще раньше – волонтеров в Омске, Комсомольске-на-Амуре и Красноярске. Сообщения о задержаниях сыплются со всех регионов страны. «Лидерами» пока являются Хабаровск и Томск – там, по некоторым данным, в отделы полиции доставлены уже по 12 человек. В Новосибирске координатора местного штаба схватили в прямом эфире youtube-трансляции «Навальный Live», к активисту «Открытой России» из Челябинска, стражи порядка пришли домой. Большинство задержаний произошло до начала самих акций против повышения пенсионного возраста. В том числе это случилось в Новокузнецке и Владивостоке В Москве в отдел доставлена юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
В эти минуты митинг против повышения пенсионного возраста проходит в Новосибирске. Сообщается, что сотрудники ОМОНа начали задерживать собравшихся и пустили в ход дубинки.
Комментарии13
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yralez 09 сентября 2018 | 12:06
Кадры из Новосибирска.......каратели как псы готовы броситься на стариков и молодежь.
И уже бросились.
blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 12:15
Лучше бы нагайки, чем дубинки, ну, да и это лучше, чем ничего.
Надо сисянят унитазных жизни поучить, надо.
kottigr1 09 сентября 2018 | 12:54
blinorozhiy_chmo: Главное что бы среди протестующих не оказалось выходцев с Северного Кавказа.. А то опять надругаются над честью казачества в извращенной форме..
olegleon 09 сентября 2018 | 12:06
"«Лидерами» пока являются Хабаровск и Томск – там, по некоторым данным, в отделы полиции доставлены уже по 12 человек. "
это сколько же человек принимало участие, если задержано всего 12?!!
rampa 09 сентября 2018 | 12:16
olegleon: а тебе сколько нужно, чтобы в нарушении Конституции задержали?
olegleon 09 сентября 2018 | 12:30
rampa: ну хотя бы половину от того, сколько вчера на мероприятия по случаю дня города вышло. тогда будет видно, что многие против. или пусть десятая часть хотя бы выйдет. а то "12 человек" это просто смешно.
rampa 09 сентября 2018 | 12:42
olegleon: то есть ты за то, чтобы протестующих сегодня было больше. Сам-то ходил?
olegleon 09 сентября 2018 | 12:51
rampa: нет. и не собираюсь поддерживать вруна, который ранее был за одно, а теперь против этого. это я про Путина и Навального
haldey 09 сентября 2018 | 12:30
olegleon: 13)))
13-й сообщил...
Потому и не говорят, сколько конкретно где..., более 50-ти человек, а там одного, тут одного, да это и не важно))) Главное надуть информационный пузырь вокруг леши, они же его все время называют политиком, а почему, не разъясняют... Бездельник = политик)))
neon999 09 сентября 2018 | 12:11
Пишут "полицейские задержали" словно это какие-то законные и конституционные действия !
Как так можно ! Ну не стыдно ли вам, журналисты ЭМ ?
Полиция творит беспредел, совсем в каких-то гестаповцев превратились, а им хоть бы хны,
словно так и должно быть ! Конституцию читали ? Про свободу собраний итп ?
Или плевать на то, что кремлевские упыри творят в России ?
haldey 09 сентября 2018 | 12:38
neon999: эхо не достаточно тявкает? Не дает ожидаемого накала, да не с чего высасывать этот накал))) Алеша уже давно сбитый летчик))) Его максимум - старший подъезда)))
Почему полицейские задержали, потому, что задержанные нарушают общественный порядок))) А вам надо как на майдане? Беркут забрасывают камнями, бьют цепями, сжигают коктейлями молотова, а они ни-ни, конституционное право граждан на бардак, не имеют права... Вот уж хрен дождетесь! Берем пример с "развитых демократических стран", скрутили, не церемонясь, отхреначили дубинками и разобрали "окупаи" ихние на винтики)))
zemljanka 09 сентября 2018 | 12:14
Эй, дубинушка...
dtyzgblfhfc 09 сентября 2018 | 12:20
питарасов анальновцев уже пистят на улицах городов, а полицаи стоят и покуривают! скоро питарасов анальновцев будут трахать на площадях и в скверах городов. а полицаи стоят и покуривают! демократия должна быть соблюдена, а питарасов анальновцев на фуй, на фуй)))))))))