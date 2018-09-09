В Сибири проходят акции против пенсионной реформы, несмотря на задержания активистов

В преддверии акций против пенсионной реформы в отделы полиции были доставлены более 50 человек

ПЛЕНКА

Менее часа назад полицейские задержали координатора штаба Навального в Томске, до этого – руководителя и сотрудника регионального отделения в Кемерове, еще раньше – волонтеров в Омске, Комсомольске-на-Амуре и Красноярске. Сообщения о задержаниях сыплются со всех регионов страны. «Лидерами» пока являются Хабаровск и Томск – там, по некоторым данным, в отделы полиции доставлены уже по 12 человек. В Новосибирске координатора местного штаба схватили в прямом эфире youtube-трансляции «Навальный Live», к активисту «Открытой России» из Челябинска, стражи порядка пришли домой. Большинство задержаний произошло до начала самих акций против повышения пенсионного возраста. В том числе это случилось в Новокузнецке и Владивостоке В Москве в отдел доставлена юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

В эти минуты митинг против повышения пенсионного возраста проходит в Новосибирске. Сообщается, что сотрудники ОМОНа начали задерживать собравшихся и пустили в ход дубинки.