Два человека погибли и 14 пострадали в результате столкновения в Подмосковье автобуса с грузовиком
ДТП произошло на 137-м километре федеральной трассы М-6 в Каширском районе. Об этом сообщает РИА со ссылкой на экстренные службы. По словам источника ТАСС, автобус следовал из Петербурга в Махачкалу. Причины ДТП устанавливаются.
Комментарии3
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traxau_okurka 09 сентября 2018 | 11:35
Русский мир - это качественно отремонтированные дороги, дисциплинированные водители, современный транспорт и безвзяточный контроль ГИБДД))))))))))
olegleon 09 сентября 2018 | 12:04
traxau_okurka: как хорошо, что в других странах нет ДТП, т.к. нет "русского мира"
furk 09 сентября 2018 | 11:41
На выборы мэра Собянина спешили?