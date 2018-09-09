Два человека погибли и 14 пострадали в результате столкновения в Подмосковье автобуса с грузовиком

ДТП произошло на 137-м километре федеральной трассы М-6 в Каширском районе. Об этом сообщает РИА со ссылкой на экстренные службы. По словам источника ТАСС, автобус следовал из Петербурга в Махачкалу. Причины ДТП устанавливаются.