Певец Егор Крид отменил концерт в Махачкале из-за угрозы изнасилований
Как сообщается в Инстаграме продюсерского центра Блэк Стар, из-за неспокойной обстановки артист не хочет рисковать безопасностью людей. Ранее местные пользователи соцсетей стали угрожать Криду, по некоторым данным, из-за критики со стороны певца в адрес дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
Комментарии16
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drillerthriller 09 сентября 2018 | 11:35
А чего боится? Не распечатанный ещё?
polsan 09 сентября 2018 | 11:38
drillerthriller: а ты смелый видно торолль - распечатанный! ))
drillerthriller 09 сентября 2018 | 11:44
polsan: этож Блэк стар мафия, у них Кадыр первый фанат. Оу, нет! Неужели и акадэмик и этих..?
polsan 09 сентября 2018 | 12:23
drillerthriller: Да, ладно, не надо оправдываться! )) Живи и радуйся жизни, трольчишка! ))
schetchik 09 сентября 2018 | 12:00
drillerthriller: а где же наша полиция? угрозы в соц сетях!! страшно наверное стало)) это ведь не школьники картинку репостнули!!
traxau_okurka 09 сентября 2018 | 11:37
Егорка, ты трус)))))))) Чего макак бояться???))) Кстати, в Махачкале все чурки педерасты? Раз уж угрожают именно изнасилованием))) Исламисты-педерасты-насильники - это звучит гордо)))))))))))
balamuto 09 сентября 2018 | 11:45
traxau_okurka: Гомосек, ты на свой ник посмотри. Как эта тебя тема возбудила.Столько смайлов поставил. Пидарасам типа тебя место на других специализированных сайтах.
volt76769 09 сентября 2018 | 11:41
Ну если ты немощное, ссыкливое ЧМО - не надо на бойцов смешанных единоборств залупаться!
теперь вот вые...ть могут )))
benin_papa__ 09 сентября 2018 | 11:49
volt76769:
Боже правый!
Вы всерьез утверждаете, что некоторые бойцы, числом более одного, смешанных единоборств в Дагестане активные э-э-э... мужеложцы, так скажем?!
Фига се...
drillerthriller 09 сентября 2018 | 11:55
benin_papa__: Ишаки тоже надоедают.
volt76769 09 сентября 2018 | 11:56
benin_papa__: Да я то ничего не утверждаю - это певун какой то утверждает! А может просто ссыт по привычке в свои штанишки со стразиками.
В любом случае, такой "мужичище" как это убожество, за языком очень внимательно следить должен )))
timbuktu 09 сентября 2018 | 11:42
а кадыров утверждал.что на кавказе геев нету!
timwlad90 09 сентября 2018 | 11:56
Певец Егор Крид отменил концерт в Махачкале из-за угрозы изнасилований
Как сообщается в Инстаграме продюсерского центра Блэк Стар, из-за неспокойной обстановки артист не хочет рисковать безопасностью людей. Ранее местные пользователи соцсетей стали угрожать Криду, по некоторым данным, из-за критики со стороны певца в адрес дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
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Это типичный жидовский трюк так как у жидов множество пальцем деланных деятелей искуств как для организации провокаций против всех.
К стати,с о многих голливудских артистов снимают обвинения в изнасиловании.
Жиды в США не смогли создать демократию для насаждения своей морали террора и шантажа и жидов начали теснить .
Фонд Сороса опять прогорел.Так и до банкротства не далеко с такими политическими и финансовыми проблема даже в США..
timbuktu 09 сентября 2018 | 12:03
timwlad90: смотрю на вашу фотку и вспоминаю.что в хайфе и в ашкелоне таких как вы - пруд пруди )))
georgadvokat 09 сентября 2018 | 11:59
Вот где центр духовных скреп России: не угоден оппонент - насилуй. Даже если он одного с тобой пола. А как в Махачкале наказывают провинившихся домашних животных?
pol_55 09 сентября 2018 | 12:11
georgadvokat: Да известно как ,все на Кавказе пасли овец вдали от жилищ.