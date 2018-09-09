Певец Егор Крид отменил концерт в Махачкале из-за угрозы изнасилований

Как сообщается в Инстаграме продюсерского центра Блэк Стар, из-за неспокойной обстановки артист не хочет рисковать безопасностью людей. Ранее местные пользователи соцсетей стали угрожать Криду, по некоторым данным, из-за критики со стороны певца в адрес дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.