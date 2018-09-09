Явка на выборы мэра Москвы, по данным на 10 часов, составила 2,61%
Это сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Как напоминает «Интерфакс», пять лет назад на выборах в то же время явка составила менее 2%. Горбунов также назвал провокацией заявления журналистов информагентства Reuters о недопуске на избирательный участок, который находится в школе. По словам председателя Мосгоризбиркома, в каждой школе стоят рамки металлоискателей, а журналисты пришли и должны были пройти досмотр, — передает ТАСС.
Комментарии9
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kottigr1 09 сентября 2018 | 11:33
Это же сколько раз этим 2,61% нужно будет проголосовать, что бы получились обычные 146%.. ? Ноги не сотрут ?
gordy 09 сентября 2018 | 11:47
Кто ходит в гости по утрам?
eniro 09 сентября 2018 | 12:16
kottigr1: С закрытием избирательных участков, обычно, начинается магическая феерия подсчетов(плавали- .....).
kottigr1 09 сентября 2018 | 12:19
eniro: В РФ итоги выборов всегда пишут заранее..
eniro 09 сентября 2018 | 12:44
kottigr1: Понимаете, есть правило: если ваше желание не исполняется, попробуйте сменить исполнителя. Правда это не совпадает с желанием правящих, отодвинуть срок "...45, баба ягодка опять", до 55 .
cherepovets 09 сентября 2018 | 11:42
Вот что сейчас пишет одноклассник живущий в Москве: =сходил,проголосовал против Воробьева. Урна стклянная,сквозь стенки видно,что ни у кого галочка напротив его не поставлена.Правда,избирателей крайне мало,зал пустой.=
haldey 09 сентября 2018 | 11:51
cherepovets: А почему Ваш одноклассники в Москве голосует против Воробьева??? Кто такой Воробьев для Москвы? Вам лишь бы пукнуть? И как он рассмотрел в урне все бюллетени? Они открылись ему все строем? Врать надо уметь, ну, или не врать вообще!
yralez 09 сентября 2018 | 11:50
Оленевод двухпроцентщик.
Наверно, так будут звать вашего мэра.
eniro 09 сентября 2018 | 12:25
yralez: Наливалочки бы, передвижные, а и кружку на цепи? Не продумали, как причащать . Да хрен с ним, что на Западе скажут. Бесовское отродье...