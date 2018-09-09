Явка на выборы мэра Москвы, по данным на 10 часов, составила 2,61%

Это сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Как напоминает «Интерфакс», пять лет назад на выборах в то же время явка составила менее 2%. Горбунов также назвал провокацией заявления журналистов информагентства Reuters о недопуске на избирательный участок, который находится в школе. По словам председателя Мосгоризбиркома, в каждой школе стоят рамки металлоискателей, а журналисты пришли и должны были пройти досмотр, — передает ТАСС.