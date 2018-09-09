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11:30, 09 сентября 2018

В  Сибири, несмотря на задержания, проходят несогласованные акции против пенсионной реформы

В Новосибирске толпа движется в сторону центрального РОВД с криками «Они хотят нас задержать, а мы сами придём!». Об этом сообщает сайт «Тайга-инфо». По его оценке, на акцию пришли до 2,5 тысяч человек. Участники шествия также кричат «Свободу Сергею Бойко» – это глава Либертарианской партии и местный координатор протестов, который был задержан перед акцией. Шествие проходит и в Томске, где люди вышли с плакатами «Путин крадет наши пенсии» и «Даёшь стачку». Фотографии опубликованы сторонниками Алексея Навального. Как передает сайт «МБХ Медиа», был задержан редактор газеты «Томская неделя» Владимир Губа. По его словам, полиции поступил приказ задерживать всех, кто будет на улице в указанном месте.

Комментарии

29

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anemon 09 сентября 2018 | 11:35

Удачи, молодцы, люди!

kottigr1 09 сентября 2018 | 11:36

Сибиряки, дайте просраться российским жуликам и ворам !

balamuto 09 сентября 2018 | 11:41

Вот интересно, будет ли арестовывать жандарм свою мать, своего отца, если увидет их на этом месте? Я думаю будет.
А вы пользователи Эхо Москвы, как вы думаете?

vinidbi 09 сентября 2018 | 11:58

balamuto: Будут-для упырей в погонах деньги не пахнут!!!

blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 11:49

kottigr1: Аххахаххаааххаххахааа а ааааахаххаааа!!!))))))
Классический пук с дивана классического борцуна с режымом;-))))))

"Вперёд, друзья
А я за вами.
Умру за вашими спинАми" (с)


Ахахахахаххаахахаххахххаааааааахахаааа лузеры!!!))))

akrayzler 09 сентября 2018 | 12:00

blinorozhiy_chmo:Нужно указывать откуда цитата и поточнее. Стерх сказал, что спереди будут женщины и дети и пусть только попробуют...

kottigr1 09 сентября 2018 | 12:02

blinorozhiy_chmo: Даже не сомневаюсь, что ты это написал, положив ноутбук на сапог убитого товарища в окопе под Донецком или в знойной сирийской пустыни.. Ведь так ?

blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 12:26

kottigr1: Да лан, не оправдывайся, все тут давно знают, какие они П**ДАБОЛЫ - либерастные постояльцы ЭМ + ты.
;-))

kottigr1 09 сентября 2018 | 12:43

blinorozhiy_chmo: Оправдания ? Ты здоров ?

olegleon 09 сентября 2018 | 11:54

kottigr1: а ты почему не на митинге???

kottigr1 09 сентября 2018 | 12:04

olegleon: А почему я обязательно должен быть на митинге.. !!?

olegleon 09 сентября 2018 | 12:32

kottigr1: т.е. ты за путинскую реформу?
или ты только на словах против, а на деле совсем не против???

kottigr1 09 сентября 2018 | 12:46

olegleon: А причем здесь митинг ? Захочу, схожу туда куда посчитаю нужным появится..

yralez 09 сентября 2018 | 11:36

Плешивого не задержат......сегодня он на улице не появится.

merelymy 09 сентября 2018 | 11:36

Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей.
- Кто сказал?
- По барабану?
- Заряжай.

nic55 09 сентября 2018 | 12:26

merelymy:
".... Хулиганы открыто выкрикивали лозунги, пропагандирующий американский образ жизни, пример: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"...

uralruss 09 сентября 2018 | 11:40

Самое обидное: менты поганые существуют на наши налоги, пенсии ранние им тоже за счет остального населения определяют! Пиз.ят нас за наши же деньги! Только в помойке такое может быть!

sbk 09 сентября 2018 | 11:44

Что-то пошло не так у нац. лидера...

lager23 09 сентября 2018 | 11:50

Галеру качает, скоро крысу начнёт тошнить...

timwlad90 09 сентября 2018 | 11:50

В Новосибирске толпа движется в сторону центрального РОВД с криками «Они хотят нас задержать, а мы сами придём!».
-------------
Ну так ворота в СИЗО открыть по шире и за воротами как войдут сразу мордой в землю.
Ну если перед воротами потрепаться захотят боясь далее двинутся,ну так водомёты и слезоточивый газ с дубинками чтобы это стадо в загон СИЗО загнать .

mosser 09 сентября 2018 | 11:57

timwlad90: смотри к тебе тоже придут, водометами

tite2 09 сентября 2018 | 12:05

mosser: в психиатричку не приходят,там уже решетки…

speculyant 09 сентября 2018 | 12:06

mosser: Не,он как ящурка-хамелеон. За кпсс топил,потом за Ельцина,щас за путина. Придут другие-он шмыг в норку,перекрасится-и снова одобрямс! Кроме того,судя по бездне интеллекта в постах,чел-классово близкий разнообразной ментовне. Проскочит.

uralruss 09 сентября 2018 | 12:10

mosser: К нему с вибратором заглянут.

baran_provokator 09 сентября 2018 | 11:54

столицу - в Энск!

mosser 09 сентября 2018 | 11:59

Начало классической революции, все кто работал на преступный, оккупационный, предательский режим.....

borodulin 09 сентября 2018 | 12:11

В сибири самые сильные люди живут.Если там тряхнуло, то почувствуют все.

borodulin 09 сентября 2018 | 12:15

Сибиряки в самые грозные и тяжелые годы всегда были надежной опорой , но если уже она зашаталась ,то приехали ,товарищи..

dtyzgblfhfc 09 сентября 2018 | 12:24

вот эхо пистит так пистит! 3,5 штуки питарасов довела до 2,5 тыщ! эхо я живу в новосибе! хватит пистеть эхомудаковцы!!!!!)))))

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