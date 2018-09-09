В  Сибири, несмотря на задержания, проходят несогласованные акции против пенсионной реформы

В Новосибирске толпа движется в сторону центрального РОВД с криками «Они хотят нас задержать, а мы сами придём!». Об этом сообщает сайт «Тайга-инфо». По его оценке, на акцию пришли до 2,5 тысяч человек. Участники шествия также кричат «Свободу Сергею Бойко» – это глава Либертарианской партии и местный координатор протестов, который был задержан перед акцией. Шествие проходит и в Томске, где люди вышли с плакатами «Путин крадет наши пенсии» и «Даёшь стачку». Фотографии опубликованы сторонниками Алексея Навального. Как передает сайт «МБХ Медиа», был задержан редактор газеты «Томская неделя» Владимир Губа. По его словам, полиции поступил приказ задерживать всех, кто будет на улице в указанном месте.