Всемирная федерация кёрлинга отозвала предложение россиянину Александру Крушельницкому о мировом соглашении
Это сообщил ТАСС президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв. По его словам, это связано с позицией Всемирного антидопингового агентства. Ранее в рамках мирового соглашения стороны договорились о двухлетней дисквалификации для спортсмена. В крови Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Он и его жена Анастасия Брызгалова были лишены бронзовых медалей, завоёванных на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Комментарии1
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traxau_okurka 09 сентября 2018 | 11:33
Снова замерло всё до рассвета -
И Пхёнчхан погружается в сон,
Только слышно – по венам атлета
Бродит допинг, побед компаньон.
То побудет в районе миндалин,
То на сердце вернется опять,
Словно ищет в крови он медалей
И не может никак отыскать.
Веет с ВАДА к России прохладой,
С МОКом ждет разговор непростой...
Ты признайся - оно тебе надо?
Ты скажи, кёрлингист молодой...