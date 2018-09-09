Всемирная федерация кёрлинга отозвала предложение россиянину Александру Крушельницкому о мировом соглашении

Это сообщил ТАСС президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв. По его словам, это связано с позицией Всемирного антидопингового агентства. Ранее в рамках мирового соглашения стороны договорились о двухлетней дисквалификации для спортсмена. В крови Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Он и его жена Анастасия Брызгалова были лишены бронзовых медалей, завоёванных на Олимпиаде в Пхёнчхане.