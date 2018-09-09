В Москве задержали водителя, сбившего пешеходов на юго-востоке столицы

В результате ДТП один человек погиб и девять пострадали.

Мужчина за рулем Volkswagen Polo, по предварительным данным, намерено въехал в толпу людей. Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной полиции, поводом для этого стал конфликт, ранее разгоревшийся в кафе на Новочеркасском бульваре. Один из участников ссоры вышел на улицу, дождался, пока из заведения выйдут остальные и врезался в группу людей. Судя по фотографиям, опубликованным с места аварии, удар был достаточной сильным – у автомобиля полностью разбита передняя часть: нет бампера, решетки и фар, а также практически выбито лобовое стекло. В результате наезда один человек погиб. Среди пострадавших есть 17-летний подросток. Сообщается, что все участники происшествия – граждане Киргизии.

После наезда водитель не стал скрываться с места аварии, а дождался полицию.