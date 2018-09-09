Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что никакой гонки за явкой нет
При этом она выразила надежду, что избиратели проявят активность, передает
«Интерфакс». Памфилова добавила, что система видеонаблюдения на выборах не имеет аналогов в мире. Выборы разных уровне проходят сегодня практически по всей стране.
Комментарии3
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maximv 09 сентября 2018 | 11:06
Врет как Чуров.
kottigr1 09 сентября 2018 | 11:09
maximv: Уже совсем никто не приходит на путинские филькины выборы...
perectukin 09 сентября 2018 | 11:09
КАКАЯ ГОНКА КАКАЯ ЯВКА КАКИЕ выборы ?
Все бюллетени уже давно заполнены кем надо и кому надо и сданы в ЦИК.