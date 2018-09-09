В центр Москвы сегодня стянуты силы полиции в преддверии несогласованной акции против повышения пенсионного возраста
Выйти на нее призывал политик Алексей Навальный, который сейчас отбывает тридцать суток административного ареста в спецприемнике.
На Пушкинской площади, в 14 часов может начаться несогласованная акция против пенсионной реформы.
Комментарии3
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luger_max_otto 09 сентября 2018 | 11:05
Режим в своем репертуаре. Небось при броневиках системы "Каратель" полицаи- то...
kindman_a 09 сентября 2018 | 11:11
Почемы ОНИ так боятся ЛЮДЕЙ?!
lager23 09 сентября 2018 | 11:12
Оккупанты взволнованы опричники и тролли сегодня мобилизованы на 100%, за кости с барского стола они готовы из трусов выпрыгнуть!