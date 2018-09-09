В Новосибирске задержан глава Либертарианской партии Сергей Бойко, который несколько дней скрывался от полиции

Это произошло перед акцией против повышения пенсионного возраста и во время прямого эфира на ЮТьюб-канале НавальныйLIVE.

Как передает сайт «МБХ Медиа», шествия против пенсионной реформы проходят в эти минуты в Новосибирске и Томске. В обоих городах начались задержания. А в Омске перед акцией без объяснения причин была задержана внештатный корреспондент «МБХ Медиа» Лика Кедринская. Акции против пенсионной реформы сегодня намечены почти в восьмидесяти городах России. Практически везде они не согласованы.