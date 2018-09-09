В Новосибирске задержан глава Либертарианской партии Сергей Бойко, который несколько дней скрывался от полиции
Это произошло перед акцией против повышения пенсионного возраста и во время прямого эфира на ЮТьюб-канале НавальныйLIVE.
Как передает сайт «МБХ Медиа», шествия против пенсионной реформы проходят в эти минуты в Новосибирске и Томске. В обоих городах начались задержания. А в Омске перед акцией без объяснения причин была задержана внештатный корреспондент «МБХ Медиа» Лика Кедринская. Акции против пенсионной реформы сегодня намечены почти в восьмидесяти городах России. Практически везде они не согласованы.
Комментарии4
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olegleon 09 сентября 2018 | 11:08
хорошо что самого Ходорковского ещё не задержали. он же тоже против и примет участие в акции?
edyunia 09 сентября 2018 | 11:10
olegleon: \\он же тоже против\\
Объясни, тебе-то какая выгода от этого об€балова?
roman_i_olga 09 сентября 2018 | 11:11
olegleon: объясните как Эхо сумело меня превратить из либерала и интернационалиста в государственника и ксенофоба ??
opponent70 09 сентября 2018 | 11:10
Народ начал просыпаться... Скоро начнет запасаться лопатами и вилами!