Россия, Турция и Иран обсудили переход к торговле без доллара

Это сообщил глава иранского Центробанка, — передает Прайс-ТВ. По его словам, на встрече в пятницу с участием президентов трех стран обсуждались расширение связей между банками, а также цены на газ и нефть. Возможный отказ от расчетов в долларах во взаимной торговле связан с американскими санкциями.