Россия, Турция и Иран обсудили переход к торговле без доллара
Это сообщил глава иранского Центробанка, — передает Прайс-ТВ. По его словам, на встрече в пятницу с участием президентов трех стран обсуждались расширение связей между банками, а также цены на газ и нефть. Возможный отказ от расчетов в долларах во взаимной торговле связан с американскими санкциями.
Комментарии27
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testmeter 09 сентября 2018 | 10:37
Будут менять помидоры на кинжалы (в спину)
arye_11 09 сентября 2018 | 10:45
testmeter:
Россия, Турция и Иран обсудили переход к торговле без доллара
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Между словами "Иран" и "обсудили" наборщики почему-то упустили выражение "в 10500-й раз".
"Россия, Турция и Иран в 10500-й раз обсудили переход к торговле без доллара".
Вот так будет правильно.
kottigr1 09 сентября 2018 | 10:48
arye_11: Иран и Турция пообещали РФ что в расчетах готовы использовать не только доллары, а евро, фунты стерлингов, японскую иену... Рубли тоже согласны, но только по обменному курсу к доллару..
lager23 09 сентября 2018 | 10:56
kottigr1: Двое в постели.
Она: — Милый, а ведь когданибудь мы поженимся.
Он (задумчиво, выпуская дым в потолок): — Да кому мы нахер нужны....
opiatnovyi63 09 сентября 2018 | 11:05
: Глупости от изгоев..Самая удобная и универсальная валюта это доллар США..Всё остальное тоже так или иначе связано курсом доллара.
general_123 09 сентября 2018 | 10:48
А как можно торговать без денег?
fig_vvam 09 сентября 2018 | 10:49
arye_11: Я бы сказал на бартер перейдут, но чем обмениваться, все сырьевикеи практически.
ну турки еще барахло могут в Россию поставлять и помидоры.
Провальная идея.
arye_11 09 сентября 2018 | 10:54
fig_vvam:
Провальная идея.
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Скорее не "провальная идея", а пускание пузырей ввиду отчаянного положения.
Сто тыщ и первый способ создания ВБД(видимость бурной деятельности) на публику при нулевой практичности в реальности.
Ведь все они прекрасно понимают, что без доллара им кирдык.
Но ведь так приятно поговорить о бездолларовой торговле.
yralez 09 сентября 2018 | 10:38
Кокосами наверно будут расплачиваться........как папуасы.
davi__koloradov 09 сентября 2018 | 10:42
Еще ракушками можно, пушниной, бусами.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 10:53
davi__koloradov: Еще ракушками можно, пушниной, бусами.
---
:))))
Два дебила - это сила!
Недоумки майданутые, центральные банки свободно могут кредитовать взаимные расчёты в нацвалютах.
Не позорились бы уже, не подчёркивали дремучий уровень понимания в среде селюков с разорённого майдаунами бандеростана.
Идите поскачи лучше.
Сало уронили!
:)))
vinidbi 09 сентября 2018 | 10:58
alexsokoll: Ушлепки пригожинские для вас все кто за здравый смысл и против жуликов и воров - это майданутые??? они эти майданутые еще вам в штаны навалили большую кучу!!!
grigol331 09 сентября 2018 | 11:09
alexsokoll: центральные банки свободно могут кредитовать взаимные расчёты в нацвалютах
которые колотит как в бетономешалке.
Ты, финансовый гений, забыл написать по какому курсу этих нацвалют к проклятому доллару: по текущему или по тому, который был полчаса назад.
Нет, они, конечно, могут прийти к какому-то соглашению, но со своими непонятными нацвалютами пересрутся и перегрызутся через неделю, максимум - через месяц.
Ха-ха, прикинь фьючерс в росс рублях сроком на 2 месяца. На такое подпишется только поставщик, собирающийся умереть немного раньше и ненавидящий своих наследников.
kottigr1 09 сентября 2018 | 11:12
alexsokoll: Будут вести расчеты в Венесуэльском боливаре ?
seryj_wolk 09 сентября 2018 | 10:42
Сборная изгоев, у которых экономика в трубе! Посмотрим, как у них получится. Придется еще и нести потери из-за конвертации в доллар и обратно. Да и обманывать друг друга будут жулики-изгои.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 10:55
seryj_wolk: Сборная изгоев, у которых экономика в трубе!
---
:))))
Завидуйте молча.
Лижите жопу хозяину и вам плеснут ещё помоев.
:))))
Сало уронили!
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 10:43
Нормально. Постепенно и другие подтянутся.
grigol331 09 сентября 2018 | 11:11
pedrobutylkovich:
Ожидаете групповой суицид?
ppvngavr 09 сентября 2018 | 10:44
Отличная идея! Теперь Россия создаст ИЗОЛИРОВАННЫЙ исламский анклав. Интересно, сколько он просуществует с момента возможной организации?
alexsokoll 09 сентября 2018 | 10:57
ppvngavr:
Слышь, Ипанько, а изоленты хватит?
vilingrad 09 сентября 2018 | 10:47
Обсудить не значит жениться.
lager23 09 сентября 2018 | 10:52
Даёшь рубль не 70, а 200!
art_ 09 сентября 2018 | 10:56
почему не золотом, как в старые добрые времена?
perectukin 09 сентября 2018 | 11:00
Ну писец, сборище аномниых алкоголиков - Турция Иран Россия , курс бакса растет, цены растут, экономика в заднице. а все туда же ...
neon999 09 сентября 2018 | 11:06
Пусть еще договорятся пересесть со своих мерседесов на лошадей.
skull___ 09 сентября 2018 | 11:09
Подпиндосов как корёжит. Всю собачью свору выгнали в вск комментировать)
grazschdanin 09 сентября 2018 | 11:10
Из-за того, что ЕБН привязал рубль к доллару мы сейчас вынуждены страдать и искать пути перехода обратно. Либералы не могут сделать ничего полезного для страны. Как в поговорке:«Что ни делает дурак, все он делает не так».