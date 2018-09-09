В общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы опровергли сообщения о незаконном ограничении на участке

В общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы опровергли сообщения о незаконном ограничении на одном из участков. Ранее в соцсетях появилась информация, что на участке № 3305 в Новой Москве наблюдателей отправляют в специальное место, огражденное красной линией, и что их якобы оттуда не выпускают. Глава штаба Алексей Венедиктов пояснил, что это место огорожено, чтобы у наблюдателей была возможность сидеть, а ходить они могут где угодно, — передает ТАСС.