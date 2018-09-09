В общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы опровергли сообщения о незаконном ограничении на участке
В общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы опровергли сообщения о незаконном ограничении на одном из участков. Ранее в соцсетях появилась информация, что на участке № 3305 в Новой Москве наблюдателей отправляют в специальное место, огражденное красной линией, и что их якобы оттуда не выпускают. Глава штаба Алексей Венедиктов пояснил, что это место огорожено, чтобы у наблюдателей была возможность сидеть, а ходить они могут где угодно, — передает ТАСС.
Комментарии1
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unprejudiced 09 сентября 2018 | 10:38
Либерастны если не солгут своими глупыми вбросами, видать считают день не удался. Не даром антироссийскую оппозиционную либерастню считают не иначе чем отбросами общества.