Юриста ФБК Любовь Соболь задержали этим утром в Москве шесть полицейских

Причину своих действий они не назвали, — сказала «Эху» адвокат Соболь Вероника Полякова. Она отметила, что задержание является незаконным, поскольку у Соболь есть несовершеннолетний ребенок. Сторонников Алексея Навального задерживают и в других городах. Накануне в отделения были доставлены около пятидесяти человек. Это связано с сегодняшними акциями против повышения пенсионного возраста. Они намечены почти в восьмидесяти городах, в том числе и в Москве, практически везде не согласованы.