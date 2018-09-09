Юриста ФБК Любовь Соболь задержали этим утром в Москве шесть полицейских
Причину своих действий они не назвали, — сказала «Эху» адвокат Соболь Вероника Полякова. Она отметила, что задержание является незаконным, поскольку у Соболь есть несовершеннолетний ребенок. Сторонников Алексея Навального задерживают и в других городах. Накануне в отделения были доставлены около пятидесяти человек. Это связано с сегодняшними акциями против повышения пенсионного возраста. Они намечены почти в восьмидесяти городах, в том числе и в Москве, практически везде не согласованы.
Комментарии17
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koltak76_ 09 сентября 2018 | 10:38
Мусора против коррупции!
kindman_a 09 сентября 2018 | 10:56
Любовь Соболь - опытный юрист, и не даст себя и других в обиду.
ivfn 09 сентября 2018 | 11:04
kindman_a:
У Соболь самой красный диплом. А вот своего папашку не может разоблачить. Юрист хренов.
Вспомнилось старенькое
В камеру к адвокату навальному пришел адвокат
ivfn 09 сентября 2018 | 11:07
koltak76_:
Даже не знаете о чем речь. Какая нахрен коррупция,о митинге речь то идет.
Какашка мимо. Незачет.
parasuk_ 09 сентября 2018 | 10:38
Это хорошо. А то несправедливо получается когда сажают только малолетних быдланов, поверивших в 10 тыс. евро от навального.
serjo1977 09 сентября 2018 | 11:00
parasuk_: Кому 10.000, а кому 11.80... Jedem das Seine, как говаривали ваши дедушки.
zemljanka 09 сентября 2018 | 10:39
Бдят.
Буковка "з" - пропущена.
eyjafjallajoekull 09 сентября 2018 | 10:41
Еще причину какую-то: совсем что-ли?
mosser 09 сентября 2018 | 10:42
Гестапо
piter_ug 09 сентября 2018 | 10:45
//шесть полицейских//
Приготовить 6 квартир для отважных полицаев!
davi__koloradov 09 сентября 2018 | 10:45
— Да-а, такого случая в истории криминальной России ещё не было
— Какого именно?
— Чтобы в одной комнате собралось сразу шесть мудаков
(c) Ширли-мырли
dwon 09 сентября 2018 | 10:47
Жалкие хреноавы ссыкуны.
lager23 09 сентября 2018 | 10:48
На войне как на войне, знаете ли: лучше быть живым параноиком, чем мертвецом, который ждал от жизни только приятных неожиданностей... Одним словом, я не люблю сюрпризы. Зато они меня просто обожают.
Путен В.
neyexo 09 сентября 2018 | 10:58
Один (одна) не справился бы
karlson_helikopteroff 09 сентября 2018 | 10:59
Храбрые сотрудники, обычно на такое опасное задержание не меньше, чем дюжиной ходят.
neon999 09 сентября 2018 | 11:03
Хватят называть гестаповцев полицейскими ! Они с преступностью не борятся: в лучшем случае хватают
людей с улицы и пытками заставляют "признаться", чтоб говорить о "раскрытых преступлениях".
nalix 09 сентября 2018 | 11:06
Шестеро на одну. Мафия не допускает промахов ?