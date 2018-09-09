В аппарате уполномоченного по правам человека заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве

Как передает ТАСС, заявление было сделано по итогам заседания общественного штаба по наблюдению за выборами. В то же время, на сайте карты нарушений движения «Голос» говорится о том, что на избирательном участке в поселении Воскресенское в Новой Москве находились посторонние люди с повязками, похожие на дружинников, которые физически препятствовали наблюдателям и игнорировали председателя комиссии.

Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина написала в своем Фейсбуке, что на участке № 3442 в Новой Москве возник конфликт. Наблюдатели, по ее словам, поедут снимать побои в травмпункт.