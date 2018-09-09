В аппарате уполномоченного по правам человека заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве
Как передает ТАСС, заявление было сделано по итогам заседания общественного штаба по наблюдению за выборами. В то же время, на сайте карты нарушений движения «Голос» говорится о том, что на избирательном участке в поселении Воскресенское в Новой Москве находились посторонние люди с повязками, похожие на дружинников, которые физически препятствовали наблюдателям и игнорировали председателя комиссии.
Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина написала в своем Фейсбуке, что на участке № 3442 в Новой Москве возник конфликт. Наблюдатели, по ее словам, поедут снимать побои в травмпункт.
Комментарии2
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perectukin 09 сентября 2018 | 10:43
Да где вы там увидели нарушения ?
У нас все чинно, благородно, по-старому ....
А то что похватали сотни человек и по обезьянникам рассовали так они сами виноваты !
А пусть они не лезут ...
И вообще - вас здесь не стояло !
neon999 09 сентября 2018 | 11:12
Лицемеры и лжецы с ЭМ называют выборами какую-то фарсовую процедуру. Как не стыдно !
Вы же достаточно информированы, да и гости к вам иногда умные заходят, чтобы объяснить что к чему !