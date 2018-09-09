Серена Уильямс проиграла в финале Открытого чемпионата США японской теннисистке Наоми Осаке

В ходе игры Уильямс обвинила судью в предвзятости и сексизме.

20-летняя Наоми Осака обыграла фаворитку турнира Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4 и стала первой японкой, завоевавшей титул на турнирах «Большого шлема». Однако запомнится эта игра не неожиданным поражением Уильямс, а ее поведением на корте. Все началось с предупреждения судьи, которое теннисистка получила за подсказки от тренера. Затем во втором сете она разбила ракетку о корт и была оштрафована на очко. Уильямс в ярости подбежала к вышке судьи Карлоса Рамоса, назвала его лжецом и вором и потребовала извинений. За оскорбления судья лишил ее гейма. Теннисистка посчитала это сексизмом. Она подчеркнула, что Рамос никогда не отнимал гейм у мужчин за подобные слова. Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира US Open и пыталась оспорить решение, но наказание осталось в силе. После матча теннисистка отказалась пожать судье руку.

36-летняя американская Серена Уильямс является самой титулованной теннисисткой мира. Она становилась чемпионкой турниров серии «Большого шлема» 23 раза