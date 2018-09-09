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10:07, 09 сентября 2018

Серена Уильямс проиграла в финале Открытого чемпионата США японской теннисистке Наоми Осаке

В ходе игры Уильямс обвинила судью в предвзятости и сексизме.
20-летняя Наоми Осака обыграла фаворитку турнира Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4 и стала первой японкой, завоевавшей титул на турнирах «Большого шлема». Однако запомнится эта игра не неожиданным поражением Уильямс, а ее поведением на корте. Все началось с предупреждения судьи, которое теннисистка получила за подсказки от тренера. Затем во втором сете она разбила ракетку о корт и была оштрафована на очко. Уильямс в ярости подбежала к вышке судьи Карлоса Рамоса, назвала его лжецом и вором и потребовала извинений. За оскорбления судья лишил ее гейма. Теннисистка посчитала это сексизмом. Она подчеркнула, что Рамос никогда не отнимал гейм у мужчин за подобные слова. Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира US Open и пыталась оспорить решение, но наказание осталось в силе. После матча теннисистка отказалась пожать судье руку.

36-летняя американская Серена Уильямс является самой титулованной теннисисткой мира. Она становилась чемпионкой турниров серии «Большого шлема» 23 раза

Комментарии

24

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kara 09 сентября 2018 | 10:12

все, закончилась Серена?

neyexo 09 сентября 2018 | 10:29

kara:
нет, не закончилось. Она очень живучая, если конечно, не передозировали.

blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 10:30

Брат Вильямс, обожравшийся "разрешённых" ей тяжелейших допингов - есть типичный хамский, агрессивный, лживый, двуличный представитель американской нации.
Посмотрите на него, хотя бы в этом финале. )

sadda 09 сентября 2018 | 11:01

blinorozhiy_chmo: Если Серена сидит на допинге как вы полагаете, то зачем ей так качаться и слушать за это оскорбления, типа мужик? Съела таблетку и вперед.

sekretniy_fizik 09 сентября 2018 | 10:39

Надо переигровку назначить. Ведь этот судья осмелился наказать саму представительницу "исключительной нации". Прецеденты ведь бывали. Надеюсь, многие еще помнят, как женской сборной США разрешили перебежку в эстафете на Олимпиаде в Рио в 2016-ом. Ну, когда одна из "исключительных" уронила эстафетную палочку. Причем перебежка была устроена в идеальных условиях - бежали одни, без соперниц, как на тренировке.

porvana_v_klochya 09 сентября 2018 | 10:47

sekretniy_fizik: Как говорится, плохому танцору... Причем в случае с братьями Уильямс это, походу, вовсе не преувеличение. Ну, то самое, что мешает плохому танцору.

viteck 09 сентября 2018 | 10:14

первая жертва сексизма среди мужиков....☺

tiridas 09 сентября 2018 | 10:56

viteck: Интересная ситуация. Если бы судья была женщиной, могла ли теннисистка обвинить её за профессиональное решение (пусть даже ошибочное) в сексизме? Думаю, нет.

Выходит, Серена предъявляет судье претензии из-за мужского пола, а это и есть с её стороны сексизм!

polsan 09 сентября 2018 | 10:19

«Я никогда не сдавала положительных допинг-проб. У меня всегда были терапевтические исключения, вы можете проверить факты. Я бы не выступала на "Ролан Гаррос", если бы не получила разрешение на применение препаратов, потому что, как вы помните, в том году я была невероятно больна», — сказала теннисистка.

Большой спорт, может сделать человека больным!

pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 10:22

polsan: Ей надо в параолимпиадах выступать если больная

sadda 09 сентября 2018 | 10:20

Странные правила в теннисе - почему-то на турнирах серии премьер (следующие по значимости после Шлемов турниры) можно спортсмену вызывать тренера на корт , а на шлемах даже если на трибунах руками помаячишь (как это сделал тренер Серены) , то уже наказывают спортсмена?

На мой взгляд было бы оптимальнее вообще не разрешать выход тренера, нечего ему на корте делать, а руками на трибунах пусть себе машут, толку все равно никакого.

boseal 09 сентября 2018 | 10:24

А ведь могла всем запомниться исключительно как самая титулованная спортсменка, но теперь скорее всего будут вспоминать этот цирк.

sadda 09 сентября 2018 | 10:34

boseal: Да она и запомнится своими победами. А про этого поговорят несколько дней и забудут. И скорее всего внесут изменения в правила - судья должен смотреть на корт, а не следить не помахал ли как-то тренер руками на трибунах, как это сделал тренер Серены ( ссылка на видио прилагается)

https://mobile.twitt...534280475856897

boseal 09 сентября 2018 | 10:43

sadda: Вот даже спорить с Вами не буду насчет правомерности наказания примененного к Уильямс за жестикуляцию ее тренера, ибо в теннисе разбираюсь, аки свинья в апельсинах. Но вот зачем было ракетку ломать? Всегда полагал, что на столь важных соревнованиях эмоции надо оставлять в раздевалке. Надо уметь проигрывать достойно.
А про этого поговорят несколько дней и забудут /// Возможно, но считаю, что спортсмен ее уровня не должен давать своим недоброжелателям даже такого повода злословить.

sadda 09 сентября 2018 | 10:58

boseal: А ломание ракеток это как раз не редкость что у мужчин, что у женщин. Помню как-то Южный даже ракеткой голову себе разбил, а Динара Сафина в порыве снесла ракеткой цветы возле корта. А уж битье ракеток обычное дело. Эмоции порой зашкаливают.

neyexo 09 сентября 2018 | 10:27

По существу:
Было три нарушения
Первое - подсказка от тренера - но это нарушение тренера? Многие считают, что это допустимо.
Потом ракетка и брань.
Все три прощаются мужчинам.
И как не относись к Уильямс - упрекнуть не в чем

blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 10:57

neyexo: Не в чем, кроме того, что брат Вильямс - типичный американский допингоглот и ХАМЛО.
А так... не в чем. ))

irinakingsize1 09 сентября 2018 | 10:33

Первыми вылезли портянки обхамить женщину, великую спортсменку и потеребить свой вялый корнишон от собственного величия.

skull___ 09 сентября 2018 | 10:51

irinakingsize1: Прокладосам, что поздновата поступила команда бежать вылизывать задницу Уильямс? А то заклюют бедненькую. Представляю как все ваши " борцуны" заплевали бы всё дерьмом в радиусе километра, если бы себя вела так российская теннисистка...

blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 10:59

irinakingsize1: Она уже давно не женщина и при этом инвалид, принимает тяжёлые допинги всю карьеру.
Самое место ей в мужской паралимпиаде. ;-)) Факт общеизвестный.

ankir 09 сентября 2018 | 10:47

ей пора на пенсию

zemljanka 09 сентября 2018 | 10:50

Молодец, Серена!
Вернулась!
Сил и здоровья!

koltak76_ 09 сентября 2018 | 10:55

Серена - великий спортсмен, вне всяких сомнений!
Но чтобы с ней спорить, надо быть Майком Тайсоном,
и то не факт, что поможет))

sadda 09 сентября 2018 | 11:07

Да, у Серены нет побед после возвращения, но она уже дважды доходила до финалов турниров большого шлема. И она только начала возвращение, сыграла только часть сезона.
А Шарапова, вернувшаяся еще в прошлом сезоне после дисквалификации за допинг, дальше четвертого круга не может пройти. Нет у нее игры без мельдония.

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