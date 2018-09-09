Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали в Москве

Адвокат Любовь Соболь Вероника Полякова рассказала, что Любовь Соболь сейчас находится в ОВД Даниловский, обвинение ей не предъявлено.

Вероника Полякова добавила, что у Любовь Соболь несовершеннолетний ребенок, поэтому задержание ее подзащитной незаконно