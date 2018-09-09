Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали в Москве
Адвокат Любовь Соболь Вероника Полякова рассказала, что Любовь Соболь сейчас находится в ОВД Даниловский, обвинение ей не предъявлено.
Вероника Полякова добавила, что у Любовь Соболь несовершеннолетний ребенок, поэтому задержание ее подзащитной незаконно
Комментарии17
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olegleon 09 сентября 2018 | 10:10
" у Любовь Соболь несовершеннолетний ребенок, поэтому задержание ее подзащитной незаконно "
т.е. какое бы преступление не совершила женщина с несовершеннолетним ребёнком, то её даже задержать не могут?!
а это точно адвокат сказала???
blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 10:13
Фонд Бестолковых Клоунов - не нужен. Закрыть!
koltak76_ 09 сентября 2018 | 10:31
blinorozhiy_chmo: Мусора продолжают "бороться" с коррупцией.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 11:03
koltak76_:
Мошенник и вор карнавальный молсит по своего подельника - взяточника Белых.
Или взятки - это не коррупция?
Как же коррупционеры - Навальный, Белых, Касьянов, Гудков, Пономарёв (лектор), Рабинович борются с коррупцией ????
"" Значит, когда эти баритоны кричат «бей коррупцию» – я смеюсь. (...). Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха исчезнет сама собой""
100 лет прошло
Революционные швондеры не поумнели
koltak76_ 09 сентября 2018 | 11:09
alexsokoll: Крыса пригоженская, а к ворам, находящимся у власти, крадущим миллиарды, у тебя конечно нет претензий. Во всем Навальный виноват, бла-бла-бла.
ugiazov 09 сентября 2018 | 10:13
olegleon: О слове "законность" полицаи не слышали.
alexsokoll 09 сентября 2018 | 11:07
ugiazov: О слове "законность" полицаи не слышали.
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Категоричность, с которой вы озвучиваете абсурдные лозунги, выдаёт в вас шизофреника.
polsan 09 сентября 2018 | 10:22
olegleon: фальсификатор, вы как всегда не дописали самое важное!!
irinakingsize1 09 сентября 2018 | 10:25
olegleon: Портянка на юристов наскакивать начала? С утра за Собакена приложился к боярке?
Читай КоАП РФ ст.3.9
alexsokoll 09 сентября 2018 | 11:09
irinakingsize1:
Маразматичка старая, почему не на митинге?
Юристов из фабрики баранов и клоунов мы все оилично знаем - один липовый адвокат карнавалтный чего стоит.
:))))
oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 10:53
olegleon: в заметке написано, что обвинение не предъявлено. Если через три часа ее не отпустят из ОВД - это будет нарушение закона.
timwlad89 09 сентября 2018 | 11:02
olegleon
" у Любовь Соболь несовершеннолетний ребенок, поэтому задержание ее подзащитной незаконно "
т.е. какое бы преступление не совершила женщина с несовершеннолетним ребёнком, то её даже задержать не могут?!
а это точно адвокат сказала???
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Все адвокаты у оппозиции как и оппозиционные журналисты и оппозиционные деятели проходили одни и теже десятимесячные курсы в фонде Сороса по организации провокаций и террора против конкурентов основанные на гуманитарном популизме и на эффекте толпы используя самые низменные людские рефлексы и инстинкты.В Европе это учение назвали Моббинг.
Так в оппозиции нет образованных людей ,все настоящие психопаты с расстроенной психикой,специально отбирали с рефлексами собак послушных хозяевам с купленными в 1990тых дипломами и учёными степенями .
То есть в оппозиции банальные протестантские сектанты сброд психопатов натасканные ходить по трупам в достижении целей.Цель оправдывает средство.
Могли бы заметить что на Эхо Москвы и на Дожде,РБК подчистили немного,но один хрен все циничные отморозки поддерживающие только режимы нацистов которые обеспечивают крепостную власть.
epynda 09 сентября 2018 | 10:12
Цыганский метод использует Любовь Соболь....
Цыганки, задержанные полицией, ВСЕГДА, ссылаются на наличие детей....
oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 10:55
epynda: значит, цыганки знают закон лучше, чем вы.
koshkairina 09 сентября 2018 | 10:16
А что творимое этой властью законно?
nikolaitschi 09 сентября 2018 | 10:40
А я сегодня хотел забор покрасить. Эх, старость не радость.
mosser 09 сентября 2018 | 10:51
Вообще пенсии в рассеи отметить! И будет всем рассянам счастье.