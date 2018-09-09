Новые задержания проходят в разных российских городах в день организованной сторонниками Алексея Навального акции против повышения пенсионного возраста. Больше всего задержаний пока в Хабаровске. Сразу 10 активистов доставили в полицию, передаёт МБХ Медиа. На них оформляют протоколы. В Комсомольске-на Амуре заявителей митинга против повышения пенсионного возраста полиция и люди в штатском караулили прямо у подъездов. И тут же задерживали. Ещё одного устроители акции Александра Лазовского силовики схватили на набережной, где должен был пройти митинг. Возле отделения позже взяли ещё двух человек, которые требовали освободить задержанных, сообщает ОВД-инфо. В Красноярске в полиции оказался волонтёр штаб Навального Глеб Марьясов. Ещё одному активисту силовики пообещали цитирую портал «переломать ноги, если его ещё раз увидят на митинге». В том же городе напали на волонтёрку штаба политика Ксению Пичугину. Ей порвали кофту и плакат. Во Владивостоке задержали двух активистов движения Открытая Россия. Они в полиции. А в Новокузнецке в ОВД сидит несовершеннолетняя активистка движения Протестный Кузбасс Мила Земцова. Акции против пенсионной реформы соратники Навального запланировали в десятках городов. Почти везде мероприятия не согласованы с местными чиновниками. В Москве акция запланирована на 14 часов на Пушкинской площади. Она также не согласована.