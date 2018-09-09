Новые задержания проходят в разных российских городах в день организованной сторонниками Алексея Навального акции
Новые задержания проходят в разных российских городах в день организованной сторонниками Алексея Навального акции против повышения пенсионного возраста. Больше всего задержаний пока в Хабаровске. Сразу 10 активистов доставили в полицию, передаёт МБХ Медиа. На них оформляют протоколы. В Комсомольске-на Амуре заявителей митинга против повышения пенсионного возраста полиция и люди в штатском караулили прямо у подъездов. И тут же задерживали. Ещё одного устроители акции Александра Лазовского силовики схватили на набережной, где должен был пройти митинг. Возле отделения позже взяли ещё двух человек, которые требовали освободить задержанных, сообщает ОВД-инфо. В Красноярске в полиции оказался волонтёр штаб Навального Глеб Марьясов. Ещё одному активисту силовики пообещали цитирую портал «переломать ноги, если его ещё раз увидят на митинге». В том же городе напали на волонтёрку штаба политика Ксению Пичугину. Ей порвали кофту и плакат. Во Владивостоке задержали двух активистов движения Открытая Россия. Они в полиции. А в Новокузнецке в ОВД сидит несовершеннолетняя активистка движения Протестный Кузбасс Мила Земцова. Акции против пенсионной реформы соратники Навального запланировали в десятках городов. Почти везде мероприятия не согласованы с местными чиновниками. В Москве акция запланирована на 14 часов на Пушкинской площади. Она также не согласована.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 09 сентября 2018 | 10:07
забавно, что на дне города сотни тысяч москвичей и гостей, на разных мероприятиях в других городах тысячи людей, но Эхо замечает только несколько десятков на акциях Навального
blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 10:18
А вот Сисян Унитазович, тем делом, уже выбрал тур на пляжи Испании и уже оплатил его из средств собранных у двоечников-школяров. )
roman_i_olga 09 сентября 2018 | 10:23
blinorozhiy_chmo: пора подымать народ против мрази Навального
kindman_a 09 сентября 2018 | 10:59
roman_i_olga:
Сначала подними свой писюн, а то Оленька так и останеться у очередного дальнобоя в кабине.
oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 10:33
olegleon: их тоже задерживают и обещают ноги переломать?
ankir 09 сентября 2018 | 11:01
olegleon: откуда анальный берет средства на организацию митингов? Это не дешевое удовольствие.
ramses333 09 сентября 2018 | 11:10
ankir: Кто тебе зубы выбил служивый? Недоработал человек: надо было тебе еще глаз на жопу натянуть.
banyi4 09 сентября 2018 | 10:08
А анальный-гапон весело потирает руки) Буча получилась)
oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 10:37
banyi4: я недопонял - вы хотите вооруженного восстания?
epynda 09 сентября 2018 | 10:09
Ничего страшного, что задерживают....
Ничего страшного, что кого-то арестуют....
Ничего страшного, что кого-то оштрафуют...
Ничего страшного, что с кем-то не продлят контракт...
Ничего страшного, что у кого-то возникнут проблемы в ВУЗе...
Ничего страшного, что у кого-то возникнут проблемы в семье...
Всем пострадавшим поможет Навальный!!!
ugiazov 09 сентября 2018 | 10:15
epynda: Навальный должен исправлять мерзости устроеные полицаями?
oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 10:48
epynda:
Ничего страшного, что у вас украли пенсионные накопления.
Ничего страшного, что Путин хочет украсть у вас еще миллион рублей.
Ничего страшного, что ваши доходы снижаются пятый год подряд.
Ничего страшного, что рубль обесценился в три раза.
Все равно, благодаря уровню нашей медицины вы не долго будете мучиться и не доживете до пенсии.
ivfn 09 сентября 2018 | 10:09
//А в Новокузнецке в ОВД сидит несовершеннолетняя активистка движения Протестный Кузбасс Мила Земцова.//
Она что тоже против повышения пенсионного возраста?? Однако
oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 10:35
ivfn: а должна быть за?
vinidbi 09 сентября 2018 | 10:53
ivfn: Выкидыш пригожинский - а учить с детского сада детей песенкам про дядю вову это для вас мразей опущенных нормально???
ivfn 09 сентября 2018 | 11:10
vinidbi: vinidbi:
Мне сразу вспомнился Сергей Донатович Давлатов.
"Тигры,например, уважают львов ,слонов,гиппопотамов.
Мандавошки –никого!"
Мне кажется,мужик ,тебе срочно нужно заняться своим здоровьем. Проверить желчный пузырь, например, ведь отток желчи у вас очень давно нарушен. А ещё глисты! Глисты-страшная вещь, находясь в нашем организме они влияют не только на пищеварение, но и на мышление, вызывают негативные мысли, вынуждают человека сквернословить, злиться и ненавидеть? И гормоны, конечно, надо в норму привести. При нормальном гормональном фоне мужчина думает о женщинах, а не страдает ненавистью к окружающим
Род занятий
торговец на рынке
Место работы
городской рынок
город
Россия, Буйнакск
Смотрю стиль что то знаком. А это ты даун недоразвитый. МДА!!!!!
lager23 09 сентября 2018 | 11:05
ivfn: banyi4: ankir: olegleon: blinorozhiy_chmo: roman_i_olga: пенсии отрабатываете кремлеботы, или зарплаты?
mosser 09 сентября 2018 | 10:48
Все равно или в стране будет сменяемая власть, а не власть воров, и агентов ЦРУ, или все закочится большой кровью. Свободу полковнику Квачкову!