Z Архив новостей новости
5 18 6 1876
10:02, 09 сентября 2018

Новые задержания проходят в разных российских городах в день организованной сторонниками Алексея Навального акции

Новые задержания проходят в разных российских городах в день организованной сторонниками Алексея Навального акции против повышения пенсионного возраста. Больше всего задержаний пока в Хабаровске. Сразу 10 активистов доставили в полицию, передаёт МБХ Медиа. На них оформляют протоколы. В Комсомольске-на Амуре заявителей митинга против повышения пенсионного возраста полиция и люди в штатском караулили прямо у подъездов. И тут же задерживали. Ещё одного устроители акции Александра Лазовского силовики схватили на набережной, где должен был пройти митинг. Возле отделения позже взяли ещё двух человек, которые требовали освободить задержанных, сообщает ОВД-инфо. В Красноярске в полиции оказался волонтёр штаб Навального Глеб Марьясов. Ещё одному активисту силовики пообещали цитирую портал «переломать ноги, если его ещё раз увидят на митинге». В том же городе напали на волонтёрку штаба политика Ксению Пичугину. Ей порвали кофту и плакат. Во Владивостоке задержали двух активистов движения Открытая Россия. Они в полиции. А в Новокузнецке в ОВД сидит несовершеннолетняя активистка движения Протестный Кузбасс Мила Земцова. Акции против пенсионной реформы соратники Навального запланировали в десятках городов. Почти везде мероприятия не согласованы с местными чиновниками. В Москве акция запланирована на 14 часов на Пушкинской площади. Она также не согласована.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

olegleon 09 сентября 2018 | 10:07

забавно, что на дне города сотни тысяч москвичей и гостей, на разных мероприятиях в других городах тысячи людей, но Эхо замечает только несколько десятков на акциях Навального

blinorozhiy_chmo 09 сентября 2018 | 10:18

А вот Сисян Унитазович, тем делом, уже выбрал тур на пляжи Испании и уже оплатил его из средств собранных у двоечников-школяров. )

roman_i_olga 09 сентября 2018 | 10:23

blinorozhiy_chmo: пора подымать народ против мрази Навального

kindman_a 09 сентября 2018 | 10:59

roman_i_olga:

Сначала подними свой писюн, а то Оленька так и останеться у очередного дальнобоя в кабине.

oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 10:33

olegleon: их тоже задерживают и обещают ноги переломать?

ankir 09 сентября 2018 | 11:01

olegleon: откуда анальный берет средства на организацию митингов? Это не дешевое удовольствие.

ramses333 09 сентября 2018 | 11:10

ankir: Кто тебе зубы выбил служивый? Недоработал человек: надо было тебе еще глаз на жопу натянуть.

banyi4 09 сентября 2018 | 10:08

А анальный-гапон весело потирает руки) Буча получилась)

oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 10:37

banyi4: я недопонял - вы хотите вооруженного восстания?

epynda 09 сентября 2018 | 10:09

Ничего страшного, что задерживают....
Ничего страшного, что кого-то арестуют....
Ничего страшного, что кого-то оштрафуют...
Ничего страшного, что с кем-то не продлят контракт...
Ничего страшного, что у кого-то возникнут проблемы в ВУЗе...
Ничего страшного, что у кого-то возникнут проблемы в семье...
Всем пострадавшим поможет Навальный!!!

ugiazov 09 сентября 2018 | 10:15

epynda: Навальный должен исправлять мерзости устроеные полицаями?

oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 10:48

epynda:
Ничего страшного, что у вас украли пенсионные накопления.
Ничего страшного, что Путин хочет украсть у вас еще миллион рублей.
Ничего страшного, что ваши доходы снижаются пятый год подряд.
Ничего страшного, что рубль обесценился в три раза.
Все равно, благодаря уровню нашей медицины вы не долго будете мучиться и не доживете до пенсии.

ivfn 09 сентября 2018 | 10:09

//А в Новокузнецке в ОВД сидит несовершеннолетняя активистка движения Протестный Кузбасс Мила Земцова.//
Она что тоже против повышения пенсионного возраста?? Однако

oleg_andreevich 09 сентября 2018 | 10:35

ivfn: а должна быть за?

vinidbi 09 сентября 2018 | 10:53

ivfn: Выкидыш пригожинский - а учить с детского сада детей песенкам про дядю вову это для вас мразей опущенных нормально???

ivfn 09 сентября 2018 | 11:10

vinidbi: vinidbi:
Мне сразу вспомнился Сергей Донатович Давлатов.
"Тигры,например, уважают львов ,слонов,гиппопотамов.
Мандавошки –никого!"
Мне кажется,мужик ,тебе срочно нужно заняться своим здоровьем. Проверить желчный пузырь, например, ведь отток желчи у вас очень давно нарушен. А ещё глисты! Глисты-страшная вещь, находясь в нашем организме они влияют не только на пищеварение, но и на мышление, вызывают негативные мысли, вынуждают человека сквернословить, злиться и ненавидеть? И гормоны, конечно, надо в норму привести. При нормальном гормональном фоне мужчина думает о женщинах, а не страдает ненавистью к окружающим
Род занятий
торговец на рынке
Место работы
городской рынок
город
Россия, Буйнакск
Смотрю стиль что то знаком. А это ты даун недоразвитый. МДА!!!!!

lager23 09 сентября 2018 | 11:05

ivfn: banyi4: ankir: olegleon: blinorozhiy_chmo: roman_i_olga: пенсии отрабатываете кремлеботы, или зарплаты?

mosser 09 сентября 2018 | 10:48

Все равно или в стране будет сменяемая власть, а не власть воров, и агентов ЦРУ, или все закочится большой кровью. Свободу полковнику Квачкову!

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 110 6 7868 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 162 6 13220 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 113 6 9990 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 171 6 21308 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 76 6 10192 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 188 6 25683 08.09
Kправославие, рпц, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 60 6 8355 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 161 6 23110 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 59 6 8605 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 269 6 40402 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Мальвину из «Приключений Буратино» ещё не вырезают? Эта девочка — Зина. Ее Мама Надежда, как назло, не разделяет мнения учителей школы, что с такими розовыми волосами в школу ходить нельзя. Исключать за это девушку из школы, и не стесняться это подтвердить письменно…

5 398 6 60633 08.09
Kдети, школа, образование, общество, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Похищение Европы А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..

5 201 6 33085 04.09
Kпутин, трамп, сша, политика, рф, ельцин, история, документы, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Николай Сванидзе: Вот это – настоящая Москва, на мой взгляд Район Патриарших прудов, вот этот вот классический центр, который я очень люблю, в котором я всегда готов гулять один или не один…

5 80 6 13268 07.09
Kмосква, мнения
Блоги

Любовь Сумм: Две минуты солидарности За это надо в ноги поклониться Олегу Сенцову – он показал нам, что на самом деле информационная блокада прорывается…

5 37 6 6181 06:54
Kсенцов, политика, общество, события
Блоги

Михаил Михин блогер

Заметки о Нью-Йорке Они, такие же, как мы. Так же критикуют правительство, так же недовольны ситуацией в стране, но при этом они не боятся высказывать свое мнение открыто, зная, что у них нет полковника, который их посадит за репост в фейсбуке…

5 49 6 8763 04.09
Kнью-йорк, общество, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Беслан: во имя непоколебимости Только один человек в России мог запретить вести переговоры с террористами. Только один человек мог приказать штурмовать школу, обрекая детей на смерть. Недаром за минувшие 14 лет он ни разу не приехал на бесланское кладбище…

5 155 6 28874 03.09
Kпамять, беслан, трагедии, мнения

Популярное за неделю

Новости

Американская прокуратура признала, что неправильно истолковала переписку Марии Бутиной Речь идет о сообщениях, на основе которых обвинение сделало вывод, что россиянка использовала интимные отношения с республиканским политтехнологом Полом Эрикссоном лишь как прикрытие для своей деятельности

5 2 6 10611
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 105 6 144040 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 41 6 8473 05.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Страна выходит из-под контроля Он теряет контроль, его «вертикаль» не может погасить волну. Он уже безразличен. Его уже не слушают массы…

5 451 6 354491 03.09
Kполитика, митинги, пенсии, общество, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 240 6 209804 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7243472
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3650991

Сегодня в эфире