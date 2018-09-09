Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы этим утром превысил норму в 8 раз
Это зафиксировала одна из автоматических станций Мосэкомониторинга. Максимальная концентрация сероводорода была в районе Жулебино. С чем это связано, не уточняется.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это зафиксировала одна из автоматических станций Мосэкомониторинга. Максимальная концентрация сероводорода была в районе Жулебино. С чем это связано, не уточняется.
Американская прокуратура признала, что неправильно истолковала переписку Марии Бутиной Речь идет о сообщениях, на основе которых обвинение сделало вывод, что россиянка использовала интимные отношения с республиканским политтехнологом Полом Эрикссоном лишь как прикрытие для своей деятельности
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
traxau_okurka 09 сентября 2018 | 09:35
Как часто, пьянея средь ясного дня,
Вступал в отношенья с больничною коооойкой,
Ведь Родина щедро поила меня
Боярной настойкой, боярной настоооойкой,
Я думал, «нырну», не найдут СкрипалЯ,
Мне Лондон казался укрытьем шикаааарным,
Но Родина щедро травила меня,
Химсредством бинарным, химсредством бинаааарным.
У нас в Подмосковье леса и поля,
Но вонь здесь стоит – отнюдь не фиаааалки,
Ведь Родина щедро душила меня,
Отходом со свалки, отходом со свааааалки.
danko_dirka 09 сентября 2018 | 09:38
traxau_okurka: дежурный рогатый тролль. Ты школы на двойки кончал?
protoukrop 09 сентября 2018 | 09:38
Общеизвестно, что запах серы издают черти.
ed10075 09 сентября 2018 | 09:39
Запах сероводорода стал символом этого режима, пропердевшего страну.
terens 09 сентября 2018 | 09:43
Да у вас там просто где-то ворота в мордор опять неплотно закрыли :D