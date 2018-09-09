Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия накануне вечером погиб в ДТП
В одной колонне с ним ехал президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба. Он не пострадал. Замглавы МВД Абхазии сообщил, что машина, в которой находился премьер, столкнулась с другим автомобилем. Он выехал на встречную полосу. Гагулия стал премьером в апреле этого года. Водитель и охранник, которые были в одной с ним машине, уже выписаны из больницы.
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