Драка произошла на одном из избирательных участков в Москве

Об этом сообщает муниципальный депутат Юлия Галямина. В своем Фейсбуке она сообщила, что наблюдатели поедут снимать побои в травмпункт, вызвана полиция. Движение «Голос» отмечает, что в избирательном участке № 3442 находятся посторонние люди, т.н. дружинники. которые физически блокируют наблюдателей.

В Москве сегодня проходят выборы мэра.