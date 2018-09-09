Драка произошла на одном из избирательных участков в Москве
Об этом сообщает муниципальный депутат Юлия Галямина. В своем Фейсбуке она сообщила, что наблюдатели поедут снимать побои в травмпункт, вызвана полиция. Движение «Голос» отмечает, что в избирательном участке № 3442 находятся посторонние люди, т.н. дружинники. которые физически блокируют наблюдателей.
В Москве сегодня проходят выборы мэра.
Комментарии6
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encopresis 09 сентября 2018 | 09:36
Ну точно как в Америке... сто лет тому назад.
yralez 09 сентября 2018 | 09:38
Нельзя что ли было просто в протоколе подтасовать ?
Зачем какие то бумажки еще куда то кидать ?
tuman13 09 сентября 2018 | 09:39
И что? Эти посторонние как-то мешали, нарушали порядок, или просто присутствовали? Или "наблюдатели" от "Голоса" (типа признан иностранным агентом?), такие же посторонние на участке, начали качать права? Крыша едет у некоторых от своей исключительности. Ну это так свойственно для либеральной общественности.
ugiazov 09 сентября 2018 | 09:41
Мне кажется что этим дружинникам поручили устранить наблюдателей любым путём.
polsan 09 сентября 2018 | 09:41
Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться.
Сергей Собянин Мэр Москвы
olegleon 09 сентября 2018 | 09:42
"которые физически блокируют наблюдателей."
каких наблюдателей? нахрена вообще это в Москве делать, если результат, после повышения минимальной пенсии в Москве до 17,500 рублей итак заранее известен?!