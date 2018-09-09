В России сегодня продолжают задерживать активистов перед акциями против повышения пенсионного возраста

В Москве была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсер ЮТьюб-канала Навальный LIVE Любовь Соболь. Во Владивостоке в полицию доставили без объяснения причин двух активисток «Открытой России», — передает «Медиазона». В Новокузнецке была задержана несовершеннолетняя активистка, которая только успела открыть дверь своего подъезда, — передает портал «ОВД-Инфо». В Красноярске был задержан волонтер штаба Навального, активист «Открытой России», а представитель местного отделения Либертарианской партии Владислав Ткачук сообщил, что его избили неизвестные и пригрозили сломать ему ноги, если он придет на митинг. По информации сайта «МБХ Медиа», больше всего задержанных – в Хабаровске" 10 человек. Митинги против повышения пенсионного возраста проходят в Иркутске, Улан-Удэ и Братске. Вскоре начнутся протесты в Кемерове, Красноярске и Новосибирске. В Москве акция намечена на 14 часов на Пушкинской площади, она не согласована.