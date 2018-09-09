В России сегодня продолжают задерживать активистов перед акциями против повышения пенсионного возраста
В Москве была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией и продюсер ЮТьюб-канала Навальный LIVE Любовь Соболь. Во Владивостоке в полицию доставили без объяснения причин двух активисток «Открытой России», — передает «Медиазона». В Новокузнецке была задержана несовершеннолетняя активистка, которая только успела открыть дверь своего подъезда, — передает портал «ОВД-Инфо». В Красноярске был задержан волонтер штаба Навального, активист «Открытой России», а представитель местного отделения Либертарианской партии Владислав Ткачук сообщил, что его избили неизвестные и пригрозили сломать ему ноги, если он придет на митинг. По информации сайта «МБХ Медиа», больше всего задержанных – в Хабаровске" 10 человек. Митинги против повышения пенсионного возраста проходят в Иркутске, Улан-Удэ и Братске. Вскоре начнутся протесты в Кемерове, Красноярске и Новосибирске. В Москве акция намечена на 14 часов на Пушкинской площади, она не согласована.
Комментарии4
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traxau_okurka 09 сентября 2018 | 09:32
Владимир Владимирович Путин понизил женщинам возраст выхода на пенсию. Вот так прям взял и понизил с 55 до 60 лет.
Поймите, если бы плешивый лилипут сегодня не украл наши пенсии, завтра их украли бы солдаты НАТО.
- Отдавай кошелёк, цепочку и вот этот пакет из Пятерочки!
- Это же грабеж!
- Прошу отнестись с пониманием!
- Я многодетная мать! Сделайте послабление!
- Пакет оставь себе!
- Ой, спасибо вам за это трудное, и непростое решение!
- Но оно же необходимое!
olegleon 09 сентября 2018 | 09:37
traxau_okurka: когда ты воруешь анекдоты, то хотя бы указывал источник, откуда их спёр
traxau_okurka 09 сентября 2018 | 09:37
olegleon: Тебя забыл спросить, как мне комменты писать))))))))))
mosser 09 сентября 2018 | 09:42
Не, ну реально беспредел, людей сажают за то, что они хотят жить в свободной стране. А не в стране воров, коррупции и беспредела. Я сегодня первый раз на Тверскую пойду, достали.