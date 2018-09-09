Запуск на космодроме Восточный оказался под угрозой переноса
Ракета «Союз» с двумя спутниками на борту должна стартовать 26 декабря. Как сказал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, пуск оказался под угрозой срыва, если производитель спутников вовремя не получит комплектующие. И таким образом запуск 1 февраля может оказаться единственным стартом с Восточного в этом году.
Комментарии13
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sensei54 09 сентября 2018 | 09:14
Вернулись в 1957-й.
Тюратам и первые пуски Р-7.
"Когда космические корабли бороздят..."
kottigr1 09 сентября 2018 | 09:16
sensei54: Жвачка закончилась.. ? Нечем заделывать дырки в кораблях ?
sensei54 09 сентября 2018 | 09:24
kottigr1: Дело даже не в дырках, а в самом духе всех новостных "космических" сообщений.
Что-то типа ежедневных рапортов с ударных всесоюзных коммунистических строек - Братская ГЭС, БАМ и др.
drtomsky 09 сентября 2018 | 09:15
Рогозин с батута запустит.
lager23 09 сентября 2018 | 09:17
Комплектующие?
Так их у нас нет! Прорыв отменяется!
rena1960 09 сентября 2018 | 09:25
По словам Матвиенко КНДР успешно развивается...пусть у них попросят чучхе- комплектующие для спутников...
piter_ug 09 сентября 2018 | 09:27
Подъем с колен откладывается ввиду отсутствия ступней.
multipulti 09 сентября 2018 | 09:28
Рогозин?- пропал дом…
perectukin 09 сентября 2018 | 09:31
Сбылась мечто идиота !
Теперь Рогозин и не виноват, что Восточный даже не начинали строить, там с 60-х годов была уже база РВСН, немного чего то поковыряли - списали миллиарды и все...
Денег то нет оказывается даже не космодромы, а на обычную поделушку - спутник .
Дожили. Украли все.
А тут еще враги ходят с дрелью везде .
pravdatut 09 сентября 2018 | 09:32
" И таким образом запуск 1 февраля может оказаться единственным стартом с Восточного в этом году". О каком годе речь?
perectukin 09 сентября 2018 | 09:36
pravdatut:
В жизни.
pravdatut 09 сентября 2018 | 09:34
Догадался: о 2018г.
karampapam 09 сентября 2018 | 09:40
Батут лопнул?