Запуск на космодроме Восточный оказался под угрозой переноса

Ракета «Союз» с двумя спутниками на борту должна стартовать 26 декабря. Как сказал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, пуск оказался под угрозой срыва, если производитель спутников вовремя не получит комплектующие. И таким образом запуск 1 февраля может оказаться единственным стартом с Восточного в этом году.