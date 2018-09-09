Водитель автомобиля, который столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Гагулии, находился под действием наркотиков
Водитель автомобиля, который столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, находился под действием наркотиков. Как сказали ТАСС в прокуратуре республики, они получили данные освидетельствования. Теперь предстоит установить, что это был за наркотик. Гагулия возвращался накануне вечером из аэропорта Сочи, когда в Гудаутском районе его машина попала в ДТП. Он скончался. Его водитель и охранник были госпитализированы. Спустя несколько часов их отпустили домой. В этой же колонне ехал президент республики Рауль Хаджимба, он не пострадал. Делегация Абхазии в субботу вернулась из официальной поездки в Сирию.
Комментарии4
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tv_victim 09 сентября 2018 | 09:12
А в Сирию-то за каким их носило?
archibald_dandy_esquire 09 сентября 2018 | 09:14
tv_victim: " в Сирию-то за каким их носило? "
ездили рассказать, как хорошо жить в "рюзски мiрЪ"
furk 09 сентября 2018 | 09:32
Асада с ними не было?
nemez1 09 сентября 2018 | 09:33
Дарогие россияне, поиезжайте отбдыхать в абхазию, страну дущи.