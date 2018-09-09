Водитель автомобиля, который столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Гагулии, находился под действием наркотиков

Водитель автомобиля, который столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, находился под действием наркотиков. Как сказали ТАСС в прокуратуре республики, они получили данные освидетельствования. Теперь предстоит установить, что это был за наркотик. Гагулия возвращался накануне вечером из аэропорта Сочи, когда в Гудаутском районе его машина попала в ДТП. Он скончался. Его водитель и охранник были госпитализированы. Спустя несколько часов их отпустили домой. В этой же колонне ехал президент республики Рауль Хаджимба, он не пострадал. Делегация Абхазии в субботу вернулась из официальной поездки в Сирию.