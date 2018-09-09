В Петербурге сторонники Алексея Навального проведут митинг против повышения пенсионного возраста

Городские власти пока что не могут разобраться – согласовали они эту акцию или нет.



Петербургские сторонники Алексея Навального планировали провести сегодня свою первую санкционированную акцию. Смольный официально разрешил организовать митинг на площади Ленина ещё в конце прошлого месяца. Оппозиционеры всё это время готовились, однако за несколько дней до акции произошло неожиданное событие – недалеко от подножия памятника Ленину прорвало трубу, расположенную рядом дорогу затопило. Смольный тогда предупредил штаб Навального о том, что теперь митинг провести невозможно из-за ремонтных работ. В Смольном активистам предложили перенести его на окраину города, в Удельный парк, на что получили из штаба резкий отказ. Оппозиционеры заявили, что соберутся в любом случае. Впрочем, сами городские власти пока так и не пришли к одному мнению: если прокуратура в своём официальном обращении называет митинг несанкционированным, то в Смольном журналистов издания Фонтанка.ру заверили в том, что согласования у организаторов никто не забирал, им якобы лишь посоветовали перенести акцию в Удельный парк. Между тем, чиновники не исключают, что на акции – даже с её нынешним непонятным статусом – могут быть задержания.

Против митинга сторонников Алексея Навального выступили депутаты петербургского парламента от «Единой России». Они призывали горожан проигнорировать акцию, в частности, из-за того, что она помешает дачникам.