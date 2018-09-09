В России начались задержания активистов, которые вышли протестовать против пенсионной реформы

Первые митинги и шествия прошли на востоке страны В большинстве случаев согласовать их не удалось. Сторонников Алексея Навального задерживают в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Красноярске. В Москве этим утром задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она подавала уведомление о проведении акции, которую мэрия в итоге не согласовала. Сторонники Алексея Навального тем не менее планируют собраться сегодня в центре Москвы.