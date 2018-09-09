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09:01, 09 сентября 2018

В России начались задержания активистов, которые вышли протестовать против пенсионной реформы

Первые митинги и шествия прошли на востоке страны В большинстве случаев согласовать их не удалось. Сторонников Алексея Навального задерживают в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Красноярске. В Москве этим утром задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она подавала уведомление о проведении акции, которую мэрия в итоге не согласовала. Сторонники Алексея Навального тем не менее планируют собраться сегодня в центре Москвы.

Комментарии

6

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xoxlodupa 09 сентября 2018 | 09:04

Работайте братья !

exev 09 сентября 2018 | 09:24

xoxlodupa: сегодня двойной тариф ? Или вас подняли с нар по тревоге ?

ivfn 09 сентября 2018 | 09:13

Соболь то давно нужно посидеть было ,вместе с папашкой своим и Моховым.

ed10075 09 сентября 2018 | 09:24

Жаль, что не могу участвовать.во всех митингах сразу, во всех городах!
Всем митингующим самые тёплые слова поддержки!

fastttis 09 сентября 2018 | 09:33

сколько хлопот они оказывается СИСТЕМЕ создают..) но рано или поздно рухнет айсберг и разлетятся галерщики домой, к семьям- в Альпы и на острова...

kochar 09 сентября 2018 | 09:40

Власть хочет ,чтобы все безропотно соглашались на все издевательские законы принятыми ими.
Власть хочет,чтобы все безропотно соглашались на все авантюры вне страны,да и в стране тоже.
Власть хочет,чтобы все безропотно соглашались на беспредел и воровство творящиеся в стране.
Власть хочет,чтобы все безропотно соглашались на нищету и болезни.
Митинг на Болотной этих животных сильно напугал,очко то не железное.
Но, следовало бы этим нелюдям напомнить,что закон бумеранга и закон сопротивления никто не смог ещё отменить.

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