В России начались задержания активистов, которые вышли протестовать против пенсионной реформы
Первые митинги и шествия прошли на востоке страны В большинстве случаев согласовать их не удалось. Сторонников Алексея Навального задерживают в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Красноярске. В Москве этим утром задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она подавала уведомление о проведении акции, которую мэрия в итоге не согласовала. Сторонники Алексея Навального тем не менее планируют собраться сегодня в центре Москвы.
Комментарии6
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xoxlodupa 09 сентября 2018 | 09:04
Работайте братья !
exev 09 сентября 2018 | 09:24
xoxlodupa: сегодня двойной тариф ? Или вас подняли с нар по тревоге ?
ivfn 09 сентября 2018 | 09:13
Соболь то давно нужно посидеть было ,вместе с папашкой своим и Моховым.
ed10075 09 сентября 2018 | 09:24
Жаль, что не могу участвовать.во всех митингах сразу, во всех городах!
Всем митингующим самые тёплые слова поддержки!
fastttis 09 сентября 2018 | 09:33
сколько хлопот они оказывается СИСТЕМЕ создают..) но рано или поздно рухнет айсберг и разлетятся галерщики домой, к семьям- в Альпы и на острова...
kochar 09 сентября 2018 | 09:40
Власть хочет ,чтобы все безропотно соглашались на все издевательские законы принятыми ими.
Власть хочет,чтобы все безропотно соглашались на все авантюры вне страны,да и в стране тоже.
Власть хочет,чтобы все безропотно соглашались на беспредел и воровство творящиеся в стране.
Власть хочет,чтобы все безропотно соглашались на нищету и болезни.
Митинг на Болотной этих животных сильно напугал,очко то не железное.
Но, следовало бы этим нелюдям напомнить,что закон бумеранга и закон сопротивления никто не смог ещё отменить.