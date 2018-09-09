Фигурист Федор Климов объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион в командном турнире, серебряный призер сочинской Олимпиады объяснил, что это связано с уходом его напарницы Ксении Столбовой. Они прекратили совместную работу еще весной, когда фигуристка получила травму ноги. Решение разойтись было обоюдным, подчеркнул Климов. 28-летний спортсмен оставляет для себя право вернуться в фигурное катание. Он не исключил, что может попробовать себя в качестве тренера.