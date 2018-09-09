Она была частично разрушена после того, как обрушились башни-близнецы. Восстановительные работы начались три года назад. Они затянулись из-за того, что основные силы были брошены на возведение Нового комплекса Всемирного торгового центра, пишет The New York Post. Во вторник в США будут вспоминать погибших от рук террористов 17 лет назад.