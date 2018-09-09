Американская прокуратура признала, что неправильно истолковала переписку Марии Бутиной

Речь идет о сообщениях, на основе которых обвинение сделало вывод, что россиянка использовала интимные отношения с республиканским политтехнологом Полом Эрикссоном лишь как прикрытие для своей деятельности. Так говорится в сообщении прокуратуры, которое есть в материалах суда, передает CNN. Несмотря на это, обвинение не намерено изменять меру пресечения для Бутиной. Гражданку России обвиняют в том, что она работала в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте. В Москве считают это дело политическим.