Американская прокуратура признала, что неправильно истолковала переписку Марии Бутиной
Речь идет о сообщениях, на основе которых обвинение сделало вывод, что россиянка использовала интимные отношения с республиканским политтехнологом Полом Эрикссоном лишь как прикрытие для своей деятельности. Так говорится в сообщении прокуратуры, которое есть в материалах суда, передает CNN. Несмотря на это, обвинение не намерено изменять меру пресечения для Бутиной. Гражданку России обвиняют в том, что она работала в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте. В Москве считают это дело политическим.
Комментарии25
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olegleon 09 сентября 2018 | 08:38
так прокуроры в США оказывается истолковывают, а не устанавливают факты?!
tvitov66 09 сентября 2018 | 08:51
olegleon: вы читать-то умеете? Написато русским по белому: россиянка использовала интимные отношения с республиканским политтехнологом Полом Эрикссоном, но не только как прикрытие своей деятельности, но еще и получала удовольствие, которое студенческая виза не предусматривает, ибо учится надо, а не пользоваться членами республиканской партии вероятного противника и члена НАТО
olegleon 09 сентября 2018 | 08:52
tvitov66: а если член её вполне удовлетворял?
tvitov66 09 сентября 2018 | 09:02
olegleon: там уже высшая математика в ход пошла - многочлены, ибо кроме членов республиканской партии вероятного противника были еще тесные контакты с членами ФРС - наверное это ЛЮБОВЬ ... к американским деньгам
dmitry35 09 сентября 2018 | 09:01
tvitov66: Вы неправильно истолковали. Сначала получала удовольствие, потом скрывала это удовольствие, и, только потом, прикрывала свою деятельность. А деятельность её заключалась в получении удовольствия.
tvitov66 09 сентября 2018 | 09:06
dmitry35: получается что пропуск муньдиаля на Родине она с лихвой компенсировала в тылу врага? Тогда это в корне меняет дело!
tuman13 09 сентября 2018 | 09:17
tvitov66: Дяденька, вы читать умеете? "" ...сообщениях, на основе которых обвинение сделало вывод, что россиянка использовала интимные отношения с республиканским политтехнологом..."""
Это обвинение сделало вывод ""об интимных отношениях". Вывод, а не установило ФАКТ.
Но, штаты сделали огромный откат от обвинений. Осталась нелегальная работа, которая так же может развалиться.
Вопрос: что там штатам предложили из компромата на их должностных лиц?
tvitov66 09 сентября 2018 | 09:24
tuman13: а разве факт признания самих членов под присягой не устанавливает факт отношений?
tuman13 09 сентября 2018 | 09:31
tvitov66: это каких членов? Которые свечку держали?
А так традиция в политических процессах в США врать под присягой имеет глубокую историю. Один Тросс-Канн чего стоит.
yralez 09 сентября 2018 | 08:39
Сам процесс ей просто нравился......интимных отношений.
Остальное походу.
tvitov66 09 сентября 2018 | 08:53
yralez: дык она там еще и с членами ФРС США терлась - тоже наверное без глубокого отвращения, хотя враги!
perectukin 09 сентября 2018 | 08:46
Так Бутина - политическая проститутка ?
Интересно, она только с республиканцами спит или и с демократами ?
andre_klimov 09 сентября 2018 | 08:57
perectukin:
Списочек ее клиентов американцам более интересен, чем то, чем она занималась.
tvitov66 09 сентября 2018 | 08:58
perectukin: не, наши в суде пытаются доказать что обычная русская "бл@@@"(с) /кашель Лаврова/, а не политическая проститутка
perectukin 09 сентября 2018 | 09:11
tvitov66:
Не уводите от сути момента !
Если б она давала всем подряд от безработных негров до фермеров из Техаса, то была бы обычной давалкой за ненавистные ей баксы, так она же раздвигала ляжки исключительно для членов Республиканской партии.
tvitov66 09 сентября 2018 | 09:19
perectukin: про безработных негров и фермеров из Техаса не скажу, ибо наша защита таких свидетелей еще в суд не притаскивала. Но не сомневайтесь, если Родина скажет НАДО ...
kotopiss 09 сентября 2018 | 08:51
Может Бутина — красный Воробей
putin_itogy 09 сентября 2018 | 08:53
Признали, что она не ШАЛАВА,
а счастливая проститутка..
davi__koloradov 09 сентября 2018 | 08:59
То есть фэ-эс-бэ-шница Бутина использовала интимные отношения с республиканским политтехнологом Полом Эрикссоном не только как прикрытие, а еще и кайф получала от "пиндоса". Не православненько.
vreyhardn 09 сентября 2018 | 09:02
Больше бреда!
hihi2raza 09 сентября 2018 | 09:08
Русская проститутка в Америке, ничего нового.
dmitry35 09 сентября 2018 | 09:09
Похоже, Мария поступила как Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт" - она просто перебросила одну ногу на другую, когда сидела напротив прокурора. У того сразу перехватило дыхание и он быстренько переквалифицировал обвинение.
ex_ex 09 сентября 2018 | 09:10
В переводе на русский язык - Бутина занималась простой проституцией, а не политической. Так что путриотам не стоит переживать, выправят ей желтый билет и отпустят.
kazlevich1949 09 сентября 2018 | 09:16
Поручик Киже дослужился до подполковника и сменил пол?
ramun 09 сентября 2018 | 09:30
Смотрите за своей прокуратурой