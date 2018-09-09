Сирийская провинция Идлиб, которую удерживает вооруженная оппозиция, подверглась новому авиаудару
По данным правозащитников и местных спасателей, в операции участвовали в том числе российские самолеты. мониторинговый центр по соблюдению прав человека в Сирии, который базируется в Лондон, утверждает, что это был «самый сильный удар» за последний месяц. Целями были здания, где находились боевики-джихадисты и представители вооруженной оппозиции. Погибли девять гражданских лиц, в том числе двое детей. Операцию провели на следующий день после того, как лидеры России, Ирана и Турции пытались договориться в Тегеране о прекращении огня в Идлибе.
Комментарии18
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kottigr1 09 сентября 2018 | 08:43
Раз Путин снабжает оружием лугандонских сепаратистов, то может быть Украине имеет смысл так же поддержать оружием представителей сирийской, народной оппозиции и поставить им эффективный комплекс ПВО, по типу того который они в свое время поставили в Грузию, и который в ходе грузинско-российской войны смог насшибать пару дюжин российских военных самолетов, включая стратегический бомбардировщик, и вывел из войны все российские ВВС, приземлив их до конца войны на их аэродромах ?
xoxlodupa 09 сентября 2018 | 08:50
kottigr1: Прям до слез ....пиши исче !))))
kottigr1 09 сентября 2018 | 09:00
xoxlodupa: А вот ему было "прям до слез" в буквальном смысле этих слов..
https://www.youtube.com/watch?v=d1pZUQgE3vI
unprejudiced 09 сентября 2018 | 08:51
kottigr1: Крах близок: на Украине признали, что загнали страну в угол
Украина пробила дно. И это уже не убеждения аналитиков и экспертов, а заявление тех людей, которые непосредственно вершат судьбу этого некогда нормального государства. Финансовые и социальные проблемы загнали-таки Незалежную в яму.
Да, многие уже привыкли говорить о том, что бывшая советская республика пробила уже десяток, если не сотню раз дно. Но это были мнения сторонних людей. На этот раз катастрофический кризис подтвердили на высшем политическом уровне.
Так, например, бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко прокомментировал слова спикера Верховной рады Андрея Парубия, который не так давно восхвалял заслуги Адольфа Гитлера и называл его истинным демократом, чей вклад надо чтить по сей день.
«Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование», — сказал Червоненко.
Подобный вывод необходимо считать признанием того, что на социальном уровне украинская элита действительно перешла всякие рамки, и сегодня международная общественность может наблюдать за деградацией в этом направлении.
Отметился также премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В одном из интервью он рассказал об экономических проблемах государства. Он прямо заявил, что Незалежная находится на грани дефолта, хотя ранее исключал возможность подобного финансового провала.
Гройсман подчеркнул, что невыполнение требований кредиторов и, прежде всего, Международного валютного фонда (МВФ), от которого ждут помощи с 2007 года, ставит страну на грань финансового кризиса.
neburzhui2 09 сентября 2018 | 08:56
Погибли двое детей террористов. :-((
pravdatut 09 сентября 2018 | 09:16
unprejudiced: Червонко- такая же портяночная вещь, как и ты. Гройсман убеждал, предупреждал.
voenstar 09 сентября 2018 | 09:37
unprejudiced: Портяночный пост по пригожинско-соловьевским лекалам. Очередой 100500- й "краходефолтразвал"))) Не дождешся!
unprejudiced 09 сентября 2018 | 08:44
Вчера и сегодня террористы из зоны деэскалации «Идлиб» нанесли удары по населённым пунктам в провинции Хама. В Христианском городе Мхарда (Махарда, Мхардия), по уточнённым данным, были убиты 10 мирных жителей, среди них 5 детей, 23 человека получили ранения.
ВКС России подняли в воздух боевые самолёты и нанесли по бандформированиям сокрушительные удары.
Почему эхо вместе с его лондонским продавцом шаурмы не пишут что удар ВКС был нанес после того как боевики обстреляли мирные города Сирии?
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 08:49
unprejudiced: Почему эхо вместе с его лондонским продавцом шаурмы не пишут что удар ВКС был нанес после того как боевики обстреляли мирные города Сирии?
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Мохнатому не за это бабки платят!!!
olegleon 09 сентября 2018 | 08:55
unprejudiced: потому что пропаганда подразумевает подачу одного материала и замалчивание другого.
prade 09 сентября 2018 | 09:03
olegleon: "пропаганда подразумевает подачу одного материала и замалчивание другого"
Проводите мастер-класс и делитесь своим опытом как вы работаете в фабрике лжи Кремля?
chapter_2 09 сентября 2018 | 08:56
Путин не оставит провинцию Идлиб в покое. Он выбрал тактику изматывания ополченцев и жителей Идлиба постоянными бомбардировками ВКС - тактику ужаса без конца. Сейчас в Сирии главный не Б.Асад, а В.Путин.
pravdatut 09 сентября 2018 | 09:19
chapter_2: Всю инфраструктуру разрушили варварф ВКС. Бедный народ. Что делать с Пу ??
prade 09 сентября 2018 | 09:01
Путин свою злость срывает на жителей Идлиба и оппозиции Асаду. Дома он сделать этого не может, на Украине не получилось, а вот в Сирии пожалуйста. Сам Асад разрешил ему убивать сирийцев и Путин "законно" их и убивает.
nikvol 09 сентября 2018 | 09:08
мониторинговый центр по соблюдению прав человека в Сирии, который базируется в Лондон
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Ну и зачем нужно было публиковать эту хрень?
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 09:23
nikvol: Мани мани мани ...
ramun 09 сентября 2018 | 09:35
Подверглась....
Так и пишите, что Россия, Иран и Турция бомбардируют эту провинцию без разбора кто там террорист, кто оппозиционер,кто ребёнок.
pedrobutylkovich 09 сентября 2018 | 09:41
ramun: Оппозиционеры воюют с терросристами? Если нет - то террористы тоже.