На востоке России начались задержания активистов, которые вышли протестовать против пенсионной реформы. Практически во всех случаях согласовать митинги там не удалось. Сообщения о задержанных приходят из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Красноярска. В Москве этим утром задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. О ее задержании написал в твиттере ее коллега Иван Жданов. Соболь подавала уведомление о проведении акции, которую мэрия в итоге не согласовала. Сторонники Алексея Навального тем не менее планируют собраться сегодня в центре Москвы.