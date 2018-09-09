На востоке России начались задержания активистов, которые вышли протестовать против пенсионной реформы
На востоке России начались задержания активистов, которые вышли протестовать против пенсионной реформы. Практически во всех случаях согласовать митинги там не удалось. Сообщения о задержанных приходят из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Красноярска. В Москве этим утром задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. О ее задержании написал в твиттере ее коллега Иван Жданов. Соболь подавала уведомление о проведении акции, которую мэрия в итоге не согласовала. Сторонники Алексея Навального тем не менее планируют собраться сегодня в центре Москвы.
Комментарии18
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olegleon 09 сентября 2018 | 08:36
а где слова "десятки тысяч россиян"?
vilingrad 09 сентября 2018 | 08:43
olegleon: Ты тоже дома остался- с кефиром и батоном. На кефир-то еще хватает?
patrikk_1 09 сентября 2018 | 08:50
Соболь подавала уведомление о проведении акции, которую мэрия в итоге не согласовала. Сторонники Алексея Навального тем не менее планируют собраться сегодня в центре Москвы...
Свозите сторонников Алексея Навального в участке, сажайте в пресс-хаты, а потом, через некоторое время, опускайте.
mosser 09 сентября 2018 | 09:32
patrikk_1: расслабься мусорок
nasar2 09 сентября 2018 | 09:37
patrikk_1: Тебя сажать у параши!
vinidbi 09 сентября 2018 | 08:52
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть -вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
ed10075 09 сентября 2018 | 09:35
olegleon: Когда "предпенсионный" возраст настигнет вас неминуемо, сами же скажете: " Какой я был му-ак, просрал возможность повлиять на своё будущее!"
yralez 09 сентября 2018 | 08:42
И пенсию спутиниздили и людей посадили да денег взяли.
и рыбку сьели и на ..... сели.
chapter_2 09 сентября 2018 | 09:04
yralez: Самодержавие пожирает демократию: задержания активистов, которые вышли протестовать против пенсионной реформы,
vlabumur 09 сентября 2018 | 08:47
Дорогие Россияне дайте ответ почему наша страна в глубокой ЖОПЕ? с чем никто не спорит.
Спорят только почему она там оказалась.
perectukin 09 сентября 2018 | 08:53
vlabumur:
Глупости какие, никто и не спорит, все давно уже в курсе ...
Кроме Соловьева и Симоньян, они все о чем то спорят с хохлами.
ly4_sveta 09 сентября 2018 | 09:26
perectukin: И они в курсе, но за то бабло, на котором
их держат, они мать родную продадут.
perectukin 09 сентября 2018 | 08:50
Голосуй - не голосуй , все равно получишь пуй и еще дубинкой по мордасам от славных защитнтков режима.
kotopiss 09 сентября 2018 | 09:09
perectukin: и еще дубинкой по мордасам //. Вот чего российский народ боится больше всего. Дубинкой по морде получит страх великий У великого народа и страх велик Для россиян лучше без пенсий сидеть чем по мордам получить
perectukin 09 сентября 2018 | 09:22
kotopiss:
Так историческая память ... на генетическом уровне.
Еще со времен царизма - ленинизма народ воспитывали.
Ничего не изменилось как видим.
mosser 09 сентября 2018 | 09:25
kotopiss: ну нету народа, есть пока еще население, но скоро Путин по плану США всех уничтожить.
ly4_sveta 09 сентября 2018 | 09:23
Что такое? Человек просит отнестись с пониманием?!
Тексты специальные читает разъяснительные,
сочиненные всякими кириенками, зрение напрягает,
выпялившись на стену, время тратит, отрываясь от
бассейна, спортзала, овсяной каши и перепелиных
яиц... Вкрадчивым голосом, не похожим на самого себя,
практически, умоляет, называя все подопытное население,
от дворника дяди Васи до уборщицы тети Маши, - «дорогими
друзьями», когда такое было?! Нет, не понимают... Как ещё объяснять? )))
Бестолочи,))) только и остается, что хватать... и ремня.
mosser 09 сентября 2018 | 09:29
Я сегодня на выборы оленевода не пойду, а пойду я поддержать на Тверскую людей которые борются с коррупцией и властью, кстати первый раз иду, достали. А потом в партизаны. Свободу полковнику Квачкову!