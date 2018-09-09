Концентрация сероводорода на востоке Москвы этим утром превысила норму в 8 раз, передает ТАСС. Превышение зафиксированы в Выхино-Жулебино.Почти в три раза больше нормы сероводопрода было в районе улицы Гурьянова в районе Печатники. Незначительные превышения ПДК сероводорода обнаружены в районах Люблино, Капотня и Косино-Ухтомский. В Мосэкомониторинге заверили, что превышение ниже чем в 18 раз безвредно для здоровья.