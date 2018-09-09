На Дальнем Востоке полиция начала задерживать сторонников Алексея Навального

В крупных городах активисты планировали провести митинги против пенсионной реформы. Практически нигде согласовать их не удалось. В Хабаровске этим утром был задержан координатор штаба Навального Алексей Ворсин и еще четыре человека. Это случилось в тот момент, когда несколько человек попытались начать митинг на площади в центре города. В Комсомольске-на-Амуре организаторов и заявителей митинга полиция блокирует в квартирах. Во Владивостоке несколько десятков человек начали шествие по центру города.