Один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов на юго-востоке Москвы
ДТП произошло на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. Еще девять человек, как передает ТАСС, пострадали. По словам полицейских, водитель врезался в группу людей умышленно. Причиной стал конфликт в кафе. Водитель задержан.
Комментарии1
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gregor 09 сентября 2018 | 08:06
С криком "акбар " .... наехал на людей .
Песков ,от имени Кремля ,сказал ,что это хулиган .