Евросоюз раскритиковал планы сепаратистов на востоке Украины провести в ноябре выборы
По мнению верховного представителя Европейcкого Союза по внешней политике Федерики Могерини, такой шаг не соответствует духу и букве Минских соглашений. Могерини призвала Москву оказать влияние на сепаратистов и убедить их отказаться от проведения выборов. 11 ноября в самопровозглашенной ДНР собираются выбрать нового главу, взамен убитого в конце августа Александра Захарченко.
Комментарии5
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jblack2 09 сентября 2018 | 07:46
Так Евросоюз, против демократических законных выборов?
А как насчёт участия населения ЛНР- ДНР в выборах президента Украины?
vladislav 09 сентября 2018 | 07:58
jblack2: "А как насчёт участия населения ЛНР- ДНР в выборах президента Украины?"
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Не существует таких субъектов.
zztop1960 09 сентября 2018 | 08:02
jblack2: По мнению Брюсселя, реализация минских соглашений всеми сторонами конфликта — ключевое решение мирного урегулирования на востоке Украины на долгосрочную перспективу.
"Поэтому объявление о проведении 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике", противоречит духу и содержанию минских соглашений, в которых прописаны конкретные условия, касающиеся организации выборов в местные органы власти в данном регионе", — говорится далее в пресс-релизе.
zztop1960 09 сентября 2018 | 08:06
jblack2: Большая часть Луганской и Донецкой областей находится под контролем Киева и только неболшие части под контролем сепаратистов , в России таких принято называть бандитами, террористами и экстремистами
davi__koloradov 09 сентября 2018 | 08:00
В лугандоне уже лапу сосут. А если попытаются провести незаконные шутовские "выборы", то вообще зубы на полку положат.