Евросоюз раскритиковал планы сепаратистов на востоке Украины провести в ноябре выборы

По мнению верховного представителя Европейcкого Союза по внешней политике Федерики Могерини, такой шаг не соответствует духу и букве Минских соглашений. Могерини призвала Москву оказать влияние на сепаратистов и убедить их отказаться от проведения выборов. 11 ноября в самопровозглашенной ДНР собираются выбрать нового главу, взамен убитого в конце августа Александра Захарченко.