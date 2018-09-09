Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП в Гудаутском районе республики
Сообщается, что это произошло, когда кортеж ехал из аэропорта Сочи. Гагулия вместе с делегацией возвращался после визита в Сирию. Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал «Интерфаксу», что был очевидцем аварии. По его словам, речи о теракте не идет. В колонну с государственными деятелями врезался легковой автомобиль, водитель которого возможно потерял управление. Гагулия возглавлял абхазское правительство с апреля.
Комментарии5
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michael_zagorsk 09 сентября 2018 | 07:48
Это я один так думаю? Пошли зачистки свидетелей? Про яды. Таки доказали, что Георгия Маркова убили рецином приготовленном и снаряжённым зонтиком в КГБ. Всякие штази колятся иногда, тем более болгары.
Кто-то хочет возразить? Или опять авыдокажите?
buzukin1906 09 сентября 2018 | 07:51
michael_zagorsk: Мойшаил, ты шизанутый?
michael_zagorsk 09 сентября 2018 | 07:57
buzukinМойшаил, ты шизанутый? 1906: Да нет, гляжу на быструю реакцию. Я предлагаю перейти на другой уровеьь, Если есть, что возразить - факты. Как я погляжу, как только к стенке припирают - сразу сворачивают на оскорбления.
arye_11 09 сентября 2018 | 08:01
buzukin1906:
Изенька.
А почему бы и нет?
Знаешь ли ты, Изяслав, что два дурнопахнущих российских придатка, Юж.Осетия и Абхазия, решили установить дипотношения с Сирией в ответ на взаимное признание.
Кто знает, чего там в больной кремлевской Голове крутится, что ему не понравилось и какие у него соображения...???
plank1957 09 сентября 2018 | 07:59
По какой-то странной случайности легковой автомобиль врезался именно в ту машину кортежа, где ехал Гагулия.