Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП в Гудаутском районе республики

Сообщается, что это произошло, когда кортеж ехал из аэропорта Сочи. Гагулия вместе с делегацией возвращался после визита в Сирию. Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал «Интерфаксу», что был очевидцем аварии. По его словам, речи о теракте не идет. В колонну с государственными деятелями врезался легковой автомобиль, водитель которого возможно потерял управление. Гагулия возглавлял абхазское правительство с апреля.