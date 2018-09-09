В 80 российских субъектах сегодня пройдут выборы разного уровня

В том числе в единый день голосования определятся главы в двух десятках регионов.

Первые избирательные участки в стране открылись на Чукотке, когда в Москве еще был вечер 8 сентября. Зато последние закроются именно в столице – в 22 часа по местному времени. Это связанно с тем, что город продлил голосование на два часа. Еще одно нововведение, которое коснулось московских выборов – открытие так называемых «дачных» избирательных участков в соседних регионах. В Мосгоризбиркоме считают, что это поможет повысить явку на мэрских выборах. Глав сегодня выбирают еще два десятка субъектов федерации, на Ямале, в Ингушетии и Дагестане этим займутся парламенты. В семи округах пройдут довыборы в Госдуму, в ряде регионов определят депутатов местных заксобраний.

Эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» считают, что самой напряженной перед выборами стала ситуация в Подмосковье. По некоторым данным, чиновники в нескольких городах давили на местные избиркомы, убеждая обеспечить высокий уровень явки и голосования за действующего губернатора.

В этом году на региональные и муниципальные выборы допустили наблюдателей от общественных палат. Ранее они могли присутствовать только на федеральных выборах.