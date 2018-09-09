Нескольких активистов российской оппозиции арестовали накануне в преддверии протестов 9 сентября
В Челябинске главу штаба Навального Бориса Золотаревского приговорили к аресту на 9 суток по обвинению в нарушении порядка предварительной агитации перед акцией. На 25 суток арестовали в Тамбове сотрудника штаба политика Игоря Сливина. Его признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. В целом, по оценке правозащитников, за последние дни под административным арестом оказалось не менее 16 сторонников Навального. Акцию против пенсионной реформы они планировали провести сегодня в десятках российских городов. Во многих из них, однако, согласовать ее не удалось.
Комментарии2
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dtyzgblfhfc 09 сентября 2018 | 07:20
ну щас они затрухают все стены в камерах от перевозбуждения! а зелёноглазый лёшка анальный писей долбит дырку в стенке на свободу!
keg 09 сентября 2018 | 07:31
в Перми вчера менты "выгребли" всю оргтехнику в штабе Навального...как обычно без ордера и нарушив все существующие законы.