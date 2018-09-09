РПЦ может прекратить связи с Константинопольским патриархатом из-за автокефалии украинской церкви
РПЦ может прекратить связи с Константинопольским патриархатом из-за автокефалии украинской церкви, — сказал митрополит Волоколамский Иларион. В этом положении дипломатические меры исчерпаны, — считает священник.
Иларион добавил, что на каждом этапе принятия такого решения РПЦ будет оставлять возможность для Константинопольского патриархата одуматься, и изменить свое решение.
Резкая критика из Москвы последовала после того, как Константинопольский патриарх отправил в Киев двух экзархов. Как пояснили во Вселенском патриархате, это было сделано в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской церкви.
В Киеве уже ждут представителей патриарха Варфоломея. Президент Петр Порошенко рассчитывает, что УПЦ может стать независимой быстрее, чем ожидается:
«Если мы будем молиться и бороться, то Томос и Единая Православная Поместная Церковь в Украине будет раньше, чем кто-либо ожидает. Как и в случае с НАТО и Европейским Союзом мы не будем спрашивать разрешения ни у Путина, ни у Кирилла как нам молиться, в какие храмы ходить, куда нам двигаться и как нам жить. Мы и без них разберемся».
Комментарии10
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post_v 09 сентября 2018 | 07:14
"...До XIX столетия Русская Православная Церковь и Римско-Католическая Церковь считали друг друга еретическими.."
(митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), выступление 23 декабря 2013 года перед сотрудниками научного центра Института всеобщей истории РАН)
христианство - ересь иудаизма?
venmud 09 сентября 2018 | 07:21
"может прекратить связи"
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- Если не отдадите, то будет как вчерв.
- А что было вчера?
- Да взяли и не отдали.
chapter_2 09 сентября 2018 | 07:24
Появление единой украинской автокефальной православной церкви в лице УПЦ КП означает официальную утерю РПЦ МП реальной монополии на автокефальность в Украине. Кроме того, РПЦ МП беспокоит последующий скорый переход многих её приходов в лоно новой автокефалии УПЦ КП и предстоящее фактическое вытеснение РПЦ МП из Украины.
vinidbi 09 сентября 2018 | 07:33
chapter_2: А виноват в этом 100% майор гундяев- поддержавший аннексию Крыма весной 2014 года!!!
sergo_25_26 09 сентября 2018 | 07:24
большая ли потеря ФСБшная церковь.
anna20869 09 сентября 2018 | 07:40
Это же надо докатиться , что угрожать константинополю! Дают время одуматься....а то, что? Придумают свою религию- неоязычество во главе с живым божком Путиным и золотым тельцом? Так все уже поняли, что давно уже так по факту.
figulin 09 сентября 2018 | 07:51
Порошенко не был ЧЛЕНОМ КПСС.
tunis 09 сентября 2018 | 07:52
Московская поповская хунта ещё и угрожает?
По закону божьему, радоваться обязана.
Надо отлучить мацкофский патриархат от Константинополя
ppvngavr 09 сентября 2018 | 07:54
РПЦ = Кремль = ОргПУтинГрупп! руки прочь от Украины!
mudrlant 09 сентября 2018 | 07:57
Занятно. А что думают по этому поводу рядовые верующие (в основном придерживающиеся лишь обрядов, т. е. формы) в России и на Украине? Не замечал, чтобы их это как-то взволновало.