РПЦ может прекратить связи с Константинопольским патриархатом из-за автокефалии украинской церкви, — сказал митрополит Волоколамский Иларион. В этом положении дипломатические меры исчерпаны, — считает священник.

Иларион добавил, что на каждом этапе принятия такого решения РПЦ будет оставлять возможность для Константинопольского патриархата одуматься, и изменить свое решение.

Резкая критика из Москвы последовала после того, как Константинопольский патриарх отправил в Киев двух экзархов. Как пояснили во Вселенском патриархате, это было сделано в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской церкви.

В Киеве уже ждут представителей патриарха Варфоломея. Президент Петр Порошенко рассчитывает, что УПЦ может стать независимой быстрее, чем ожидается:

«Если мы будем молиться и бороться, то Томос и Единая Православная Поместная Церковь в Украине будет раньше, чем кто-либо ожидает. Как и в случае с НАТО и Европейским Союзом мы не будем спрашивать разрешения ни у Путина, ни у Кирилла как нам молиться, в какие храмы ходить, куда нам двигаться и как нам жить. Мы и без них разберемся».