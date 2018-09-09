Легковой автомобиль въехал в группу пешеходов на юго-востоке Москвы, в районе Марьино
Пострадали девять человек, рассказали агентству «Москва» в полиции. ДТП произошло на Новочеркасском бульваре. Оперативники на месте уже выясняют обстоятельства случившегося.
Комментарии3
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tks 09 сентября 2018 | 07:06
Будни Мордора.
Или Арканара.
astet 09 сентября 2018 | 07:31
tks: а где новость о том,
что премьер-министр Абхазии
погиб по возвращении из Сирии?
1. Что ему там понадобилось?
2. Можно ли считать его смерть
божьим наказанием за службу дьяволу?
goplomax 09 сентября 2018 | 07:32
Спешил проголосовать