Легковой автомобиль сбил пешеходов в Марьино
Пострадали девять человек, рассказали агентству «Москва» в полиции. ДТП произошло на Новочеркасском бульваре. Оперативники на месте уже выясняют обстоятельства случившегося.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Пострадали девять человек, рассказали агентству «Москва» в полиции. ДТП произошло на Новочеркасском бульваре. Оперативники на месте уже выясняют обстоятельства случившегося.
Американская прокуратура признала, что неправильно истолковала переписку Марии Бутиной Речь идет о сообщениях, на основе которых обвинение сделало вывод, что россиянка использовала интимные отношения с республиканским политтехнологом Полом Эрикссоном лишь как прикрытие для своей деятельности
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cromwel 09 сентября 2018 | 06:59
Пешеходам повезло если живы и сбил обычный алкаш. А вот если это был депутат или его выродок, то и еще штраф заплатят за вмятины и за то что под колесами мешались.