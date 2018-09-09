Серена Уильямс обвинила судью в предвзятости после проигрыша в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила судью в предвзятости после проигрыша в финале US Open. Встреча завершилась победой японки Наоми Осаке. В ходе матча Уильямс была наказана предупреждением за подсказки со стороны тренера. Она разбила ракетку и получила штрафное очко, а при счете 4:3 в пользу соперницы она вступила в долгий спор с арбитром Карлосом Рамосом, передает ТАСС. Когда 36-летняя спортсменка обвинила его в предвзятости и сексизме, то получила штрафной гейм.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neyexo 09 сентября 2018 | 06:53
Суть в том, что мужчины игроки тоже ломают ракетки и кричат на судей, но им это прощают. Женщине (т.е. Уильямс) судья Рамос не простил, вышел из себя.
viteck 09 сентября 2018 | 07:00
neyexo: :Женщине??
neyexo 09 сентября 2018 | 07:37
viteck:
А там себя кто как хочет, так и называют. Разве не знаете? Каждый сам выбирает себе пол
j_partizan 09 сентября 2018 | 07:07
neyexo: Женщине (т.е. Уильямс)
______________
Женщина из тестостерона.
post_v 09 сентября 2018 | 07:17
neyexo:
=======
папаша Уильямс в чем-то просчитался
сбой в многолетнем планировании ушибов и насморков дочурок, чтобы дочурки играли с кем надо, и выходили в финалы
j_partizan 09 сентября 2018 | 07:02
Мужик Уильямс разбушевался.