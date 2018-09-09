Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила судью в предвзятости после проигрыша в финале US Open. Встреча завершилась победой японки Наоми Осаке. В ходе матча Уильямс была наказана предупреждением за подсказки со стороны тренера. Она разбила ракетку и получила штрафное очко, а при счете 4:3 в пользу соперницы она вступила в долгий спор с арбитром Карлосом Рамосом, передает ТАСС. Когда 36-летняя спортсменка обвинила его в предвзятости и сексизме, то получила штрафной гейм.