Владимира Милова и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Албурова задержали в преддверии воскресных акций протеста

Политика Владимира Милова и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова задержали в преддверии воскресных акций протеста. На них составлены протоколы об организации публичного мероприятия в Москве без подачи уведомления – в связи с планами провести сегодня митинг против повышения пенсионного возраста, пишет «ОВД-Инфо». Задержания сторонников Навального проходят во многих регионах в эти дни. По оценке правозащитников, не менее 16 человек в нескольких городах уже были приговорены к административным арестам. Протестные акции планировались сегодня в десятках российских городов. Не везде организаторам удалось согласовать их с властями.